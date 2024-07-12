"Я маю сильного янгола-охоронця". Розповідь дівчини, дім якої постраждав від обстрілу Києва

Внаслідок ракетної атаки на Київ 8 липня постраждали київська лікарня "Охматдит", приватні медичні заклади ISIDA i ADONIS, а також житлові масиви столиці.

Уламок ракети зачепив й будинок Анастасії. Квартира дівчини сильно пошкоджена, а автівка, яка була припаркована неподалік від дому, згоріла вщент.

Більше про деталі того дня вона розповіла "Українській правді. Життя".

Анастасія пригадує, з початком тривог завжди прямувала в укриття, але цього разу побоялася, що не встигне туди дійти. Тому разом зі своїм собакою заховалася за правилом "обох стін".

"Коли почався обстріл, я перебувала у ванній кімнаті і це мене врятувало. Ми з собакою заховались за двома стінами, і це виявилось найбільш безпечним місцем в квартирі. Ми не постраждали", – каже дівчина.

ВІДЕО ДНЯ

Зізнається, їй дуже пощастило, адже помешкання, яке вона орендувала, було розташоване посередині під’їзду. Через це деякі речі вціліли і вона змогла їх забрати.

"По квартирі в деяких місцях пішли тріщини по стінах, у ванній кімнаті і в коридорі вони "розійшлись". Вікна вибило повністю, на балконі повилітали навіть рами, так як вони були деревʼяні", – зазначає героїня.

Наслідки обстрілу Києва 8 липня 2024 року Інстаграм героїні

Анастасія розповідає, у той день перед обстрілом двері не замикала на ключ, тож завдяки цьому змогла швидко вибратися з квартири. Спускаючись сходами, чула, як інші мешканці будинку не могли відчинити двері, стукали по них та кликали на допомогу.

"Через те, що була у стані шоку, я не змогла знайти взуття, схопила собаку і побігла до укриття босою. Внаслідок цього загнала в ноги дуже багато скла. Вважаю це дрібницею, адже головне, що ми залишилися живі", – переповідає дівчина.

Анастасія зазначає, що хоч і сильно не постраждала, але потребує психологічної підтримки.

"В лікуванні немає потреби, ноги відновлюються. Після того, як знайдемо житло, візьмуся за психічний стан, так як я і до цієї ситуації панічно боялась тривог і вибухів. Тому зараз не знаю, як мені морально повернутися до звичного життя.

Але це все дрібниці. Я маю сильного янгола охоронця і тепер два дні народження", – підсумовує Анастасія.

Наразі дівчина зі своїм чотирилапим шукає нове житло, а відновленням цієї квартири займаються її власники.

Нагадаємо, 8 липня країна-терорист випустила понад 40 крилатих ракет по Україні. Зокрема одна з них влучила в лікарню "Охматдит", де перебували понад 600 маленьких українців. Внаслідок удару також загинула дитяча лікарка Світлана Лук’янчик.