Вчені виявили у раціоні людей "союзника" бактерій, який послаблює ефективність антибіотиків

Кофеїн може змінювати реакцію бактерій на антибіотики та послаблювати їхню дію.

Про це йдеться у новому дослідженні німецьких вчених, результати якого опублікували у науковому журналі PLOS Biology, пише Science Dialy.

Команда вчених з університетів Тюбінгена та Вюрцбурга в Німеччині вивчала взаємодію понад 90 поширених медикаментів з їжею. Вони виявили, що деякі продукти харчування здатні активувати гени бактерій, які відповідають за транспортування речовин всередину клітини.

Зокрема, споживання кофеїну призводить до погіршення поглинання антибіотика ципрофлоксацину, послаблюючи його дію. Тому дослідники вважають, що це може знижувати ефективність лікування.

"Результати дослідження свідчать про те, що навіть повсякденні речовини без прямого антимікробного ефекту, наприклад, напої з кофеїном, можуть впливати на певні регулятори генів, які контролюють транспортні білки, тим самим змінюючи те, що потрапляє в бактерію та виходить з неї", – зазначив один із авторів дослідження Крістоф Бінсфельд.

Як пояснила професорка Ана Ріта Брочадо, контакт кишкової палички (E. coli) з кофеїном активує ген, що змінює "поведінку" транспортних білків, які відповідають за потрапляння речовин всередину клітини. Через це бактерія гірше поглинає антибіотик, як-от ципрофлоксацин, і він не може потрапити в клітину в кількості, достатній для знищення бактерії.

Натомість у Salmonella enterica – бактерії, схожої на E. coli – науковці не виявили такого ефекту. Це свідчить про те, що навіть у подібних видів бактерій реакція на однакові речовини може бути різною. Ймовірно, це пов'язано з відмінностями поглинання бактеріями антибіотиків.

Вчені припускають, ці дані можуть змінити уявлення про лікування. Зокрема вони переконані, що йдеться не лише про вибір антибіотика чи його правильне дозування. Потрібно також враховувати, які ліки приймає пацієнт і його раціон харчування.