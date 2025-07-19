Кофеїн може покращити продуктивність тренувань під час спеки – дослідження

Вчені з японського Університету Цукуби з’ясували, що вживання кофеїну під час спортивних тренувань у спеку може бути корисним для організму.

Воно дозволяє довше і ефективніше виконувати інтенсивні вправи наприкінці тренування, а також зменшує відчуття втоми безпосередньо перед їхнім виконанням.

Результати їхнього дослідження опублікували у науковому журналі Medicine & Science in Sports & Exercise, пише Medical Xpress.

Відомо, що кофеїн бадьорить і підвищує працездатність. Проте у нещодавніх дослідженнях вчені зазначали, що при тренуваннях у спеку цього ефекту може не бути.

Щоб перевірити це твердження, вони провели експеримент, у якому взяли участь 12 молодих людей – 7 чоловіків і 5 жінок. Вони виконували інтенсивні фізичні вправи у спеку, коли температура повітря сягала +35 °C, і при цьому вживали помірну дозу кофеїну (5 міліграмів на кілограм маси тіла).

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Науковці з'ясували, що під час тренування рівень кофеїну в крові учасників дослідження зростав поступово, що призвело до збільшення тривалості виконання високоінтенсивних вправ наприкінці заняття. Крім того, вони відчували менше навантаження перед тим, як його почати. Тобто їм здавалося, що працювати буде легше.

Водночас кофеїн не посилював фізіологічних процесів, які можуть виникнути під час інтенсивних фізичних навантажень у спеку, як-от:

гіпертермію та індуковану гіпервентиляцію – прискорене та глибоке дихання, спричинене перегрівом тіла;

гіпоперфузію головного мозку – зменшення кровотоку до головного мозку .

Дослідники зробили висновок, що вживання кофеїну під час тренувань може покращити продуктивність під час тривалих занять у спекотну погоду.

Кофеїн не збільшує негативного впливу спеки та фізичних навантажень на організм у ключові моменти порівняно з тренуванням без нього.

Проте, ближче до кінця занять спортом, кофеїн все ж призводить до більшого навантаження на серцево-судинну та дихальну системи, а також до підвищення температури тіла. Це відбувається через те, що завдяки кофеїну тренування стають довшими та інтенсивнішими.