"Посли дружби": китайські панди повертаються додому після 13 років життя у Японії

Панди Шін Шін і Рі Рі, які протягом 13 років тішили відвідувачів зоопарку Уено в Токіо, повернулися до Китаю. До Японії тварини приїхали ще в 2011 році й стали справжньою втіхою для країни, яка оговтувалася від страшного землетрусу і цунамі кілька місяців.

Про це пише Reuters.

Місяць тому зоопарк повідомив про повернення панд до Китаю для лікування. Ця новина викликала справжній ажіотаж серед японців, які поспішили попрощатися з улюбленцями.

Останній день, коли японці могли побачити Шін Шін і Рі Рі, припав на 28 серпня. Однак їхні двійнята, народжені у 2021 році, залишаться жити в Японії.

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Для багатьох жителів країни Шін Шін і Рі Рі стали більше, ніж просто тваринами. Наприклад, художниця Хійорі Сакураї приходила до зоопарку, щоб побачити панд, майже щонеділі і навіть у будні, коли мала можливість взяти вихідний.

"Коли в мене були важкі часи, я завжди приходила до Рі Рі і Шін Шін, і вони завжди піднімали мені настрій", – розповіла Хійорі.

60-річна підприємиця Ецуко Токуда щодня приходила до зоопарку з того моменту, як дізналася про повернення панд.

"Кожен день був важливий для мене. Я хотіла бачити їх, навіть коли вони спали", – зізналася Ецуко.

Попри смуток через прощання з пандами, деякі японці все ж знаходять у цьому розраду.

"Мені стає трохи легше від думки, що Рі Рі і Шін Шін повертаються додому разом, як пара", – каже пенсіонерка Харумі Ітегучі.

За роки життя в Японії китайські панди стали "послами дружби" між країнами, а передача панд іншим країнам навіть отримала назву "дипломатія панд".

Раніше ми розповідали, що найстарша у світі гігантська панда Ін Ін, яка проживає у зоопарку Гонконга, вперше стала мамою. У неї народилися близнята – хлопчик та дівчинка.