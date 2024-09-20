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Киянина звинувачують у тривалому насильстві над дружиною: йому загрожує понад 5 років в’язниці

Анастасія Мосорко — 20 вересня, 17:45
Киянина звинувачують у тривалому насильстві над дружиною: йому загрожує понад 5 років в’язниці
У Києві чоловіку загрожує понад 5 років за систематичне насильство над цивільною дружиною
sdecoret/DEPOSITPHOTOS

Святошинська окружна прокуратура Києва передала до суду справу 40-річного киянина, якого звинувачують у тривалому психологічному, фізичному та економічному насильстві над його цивільною дружиною.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, чоловік постійно ображав жінку, використовував нецензурну лексику, бив її та виганяв із її ж квартири. Вона змушена була шукати притулок у сусідів або проводити ночі просто неба.

Під час досудового розслідування суд заборонив обвинуваченому перебувати в одній оселі з потерпілою, наближатися до неї ближче, ніж на 500 метрів, а також контактувати з нею будь-яким чином: через дзвінки, повідомлення чи спілкування через інших людей. Завдяки цим заходам вдалося припинити насильство з боку чоловіка.

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Зазначається, що обвинувачений зловживає алкоголем, мав попередні покарання за домашнє насильство та перебував на обліку поліції як кривдник.

До того ж, у 2023 році за крадіжку його засудили до 3 років 6 місяців позбавлення волі, але він отримав умовний термін на 2 роки.

Тепер за черговий випадок домашнього насильства чоловіку загрожує до 5,5 року позбавлення волі з урахуванням попередньої судимості.

Раніше ми розповідали, що 71-річний француз Домінік Пеліко, якого обвинувачують в організації десятків випадків зґвалтувань власної дружини, визнав свою провину.

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