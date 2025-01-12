Венера, Марс, Юпітер і Сатурн у січні "вишикуються" в ряд: коли і як спостерігати за парадом планет
У січні 2025 року Венера, Марс, Юпітер і Сатурн "вишикуються" в один ряд у нічному небі. Спостерігачі зі Землі матимуть можливість побачити чотири яскраві планети в одному панорамному вигляді.
Про це повідомляють Space та NASA.
У NASA зауважують, що Землі планети мають вигляд тіл, розташованих уздовж умовної лінії. Дугу з планет називають екліптикою і вона представляє площину Сонячної системи, в якій планети обертаються навколо центральної зорі. Тому часом люди можуть побачити, як в небі планети ніби наближаються одна до одної.
Можливість побачити в єдиній лінії відразу чотири або навіть п'ять яскравих планет випадає не так часто. Тому цьогоріч у січні варто частіше дивитися в небо.
"У січні у вас буде можливість побачити чотири яскраві планети в приголомшливому вигляді. Ці можливості спостереження за кількома планетами не надто рідкісні, але вони трапляються не щороку", – пояснив Престон Дайчес із Лабораторії реактивного руху NASA.
У перші години після заходу Сонця на південно-західній частині неба яскраво сяятимуть Сатурн і Венера. Тим часом Юпітер високо стоятиме в небі над головою протягом усієї ночі.
Марс сходитиме в східній частині неба. Рум'яно-червоні кольори його поверхні найкраще спостерігати в телескоп чи бінокль.
17 та 18 січня астрономи прогнозують планетне з'єднання, під час якого Венера та Сатурн розташуються надзвичайно близько одне до одного в нічному небі.
Венера, Марс, Юпітер і Сатурн у січні будуть не єдиними видимими планетами.
"Фактично там також присутні Уран і Нептун. Але вони не виглядатимуть так, як інші яскраві планети", – розказав Престон Дайчес.
Він порадив скористатися телескопом, аби знайти обидва газові гіганти в нічному небі.
Раніше ми розповідали про астрономічні події січня, які варто не пропустити.