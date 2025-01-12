Венера, Марс, Юпітер і Сатурн у січні "вишикуються" в ряд: коли і як спостерігати за парадом планет

У січні 2025 року Венера, Марс, Юпітер і Сатурн "вишикуються" в один ряд у нічному небі. Спостерігачі зі Землі матимуть можливість побачити чотири яскраві планети в одному панорамному вигляді.

Про це повідомляють Space та NASA.

Розташування планет у січневому небі

У NASA зауважують, що Землі планети мають вигляд тіл, розташованих уздовж умовної лінії. Дугу з планет називають екліптикою і вона представляє площину Сонячної системи, в якій планети обертаються навколо центральної зорі. Тому часом люди можуть побачити, як в небі планети ніби наближаються одна до одної.

Можливість побачити в єдиній лінії відразу чотири або навіть п'ять яскравих планет випадає не так часто. Тому цьогоріч у січні варто частіше дивитися в небо.

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"У січні у вас буде можливість побачити чотири яскраві планети в приголомшливому вигляді. Ці можливості спостереження за кількома планетами не надто рідкісні, але вони трапляються не щороку", – пояснив Престон Дайчес із Лабораторії реактивного руху NASA.

У перші години після заходу Сонця на південно-західній частині неба яскраво сяятимуть Сатурн і Венера. Тим часом Юпітер високо стоятиме в небі над головою протягом усієї ночі.

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Марс сходитиме в східній частині неба. Рум'яно-червоні кольори його поверхні найкраще спостерігати в телескоп чи бінокль.

17 та 18 січня астрономи прогнозують планетне з'єднання, під час якого Венера та Сатурн розташуються надзвичайно близько одне до одного в нічному небі.

Венера, Марс, Юпітер і Сатурн у січні будуть не єдиними видимими планетами.

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"Фактично там також присутні Уран і Нептун. Але вони не виглядатимуть так, як інші яскраві планети", – розказав Престон Дайчес.

Він порадив скористатися телескопом, аби знайти обидва газові гіганти в нічному небі.

Раніше ми розповідали про астрономічні події січня, які варто не пропустити.