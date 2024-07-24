Навчальний рік у львівських школах розпочнеться у вересні, а не у серпні – Садовий

Незважаючи на попередні повідомлення про ранній початок навчального року у Львові, тамтешні школярі почнуть навчання 2 вересня.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Ми приймаємо і виконаємо це рішення (ідеться про рішення Кабміну про початок навчального року – ред.).

Здоровий глузд програв. Демократія та децентралізація теж.

Нагадаю, що міський штаб із підготовки до зими рекомендував розпочати навчання 19 серпня саме тому, що є ризик відімкнення електроенергії", – йдеться в повідомленні мера Львова.

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Водночас народна депутатка 9-го скликання Інна Совсун погодилася з рішенням Кабінету Міністрів.

"Я повністю підтримую це рішення. Але мене здивувало, що перед тим громади почали дивний флешмоб. Одна за одною планували розпочати навчальний рік на тижні раніше. Але давайте подумаємо, чи був цей план раціональним, яку проблему мав розв’язати?

Світла й опалення так само не буде у дітей вдома, куди їх збираються відпустити на канікули", – вважає народна обраниця.

На думку Совсун, відстоювання представниками громад раннього початку навчального року за рахунок продовження канікул – "безвідповідальна позиція", яка може мати на меті не забезпечити добробут школярів, а зекономити кошти місцевих бюджетів.

Також нардепка звернула увагу на прогалини в освітній системі, які стоять на заваді "довготривалим інтересам дітей", через які батьки нібито мають сумніви в якості здобутих знань.

"Ну не можна ухвалювати освітні рішення на основі розрахунків газу.

Якщо ж ваша місцева влада все ж вирішить розпочати навчання у школах раніше, варто переконатися, що вона пустить гроші на подолання освітніх втрат", – заявила Інна Совсун.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов та Андрій Садовий мали публічну дискусію щодо дати початку навчального року.

Тоді освітній омбудсмен звернув увагу на важливість дотримання законів, зокрема "Про повну загальну середньо освіту", який забороняє розпочинати навчальний рік раніше, ніж 1 вересня.