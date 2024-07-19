Коли відбудеться додаткова сесія вступних іспитів до магістратури й аспірантури? У МОН назвали дати

Вступники на магістратуру та аспірантуру, які з певних причин не змогли скласти Єдиний вступний іспит під час основної сесії, матимуть можливість це зробити під час додаткової. Вона відбудеться з 12 по 14 вересня за окремим графіком.

Про це йдеться у відповідному наказі Міністерства освіти і науки, який затвердили 18 липня.

Як раніше зазначали в Українському центрі оцінювання якості освіти, взяти участь у додатковій сесії можуть:

ті, хто за певних обставин не зміг розпочати чи завершити іспит: наприклад, через відсутність електроенергії, повітряну тривогу, погіршення самопочуття. Це має підтвердити регламентна комісія;

інші причини, які унеможливлюють проходження ЄВІ.

Рішення про допуск ухвалює регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти протягом трьох робочих днів. При цьому враховуватимуть записи, зроблені в документах пункту тестування.

Результати тестування будуть розміщені в особистих кабінетах учасників до 24 вересня.

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