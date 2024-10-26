Попереднє – на 16 мільйонів цифр коротше: програміст зі США відкрив нове найбільше просте число

Колишній програміст американської компанії графічних процесорів Nvidia Люк Дюрант знайшов нове найбільше просте число Мерсенна, якому присвоїли назву M136279841.

Американець увійшов в історію після свого відкриття, повідомляє The Washington Post.

Число складається з понад 41 мільйона цифр і дорівнює двом у 136 279 841-му степені мінус один. M136279841 – 53-тє відкрите просте число Мерсенна.

Простими вважають натуральні числа, які мають лише два дільники – 1 і саме число. Одним із їхніх типів є число Мерсенна, назване на честь французького монаха Марена Мерсенна.

Люк Дюрант зробив своє відкриття завдяки доступу до програмного забезпечення проєкту Great Internet Mersenne Prime Search, який допомагає математикам-аматорам у пошуку найбільших простих чисел.

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За словами засновника проєкту Джорджа Волтмана, участь в ініціативі взяли щонайменше 3000 людей, які завантажили частину програмного забезпечення, що виділяє невикористаний простір комп’ютерів для обробки цифр у фоновому режимі.

Зазвичай для пошуку простих чисел використовують центральні процесори, але Люк Дюрант використав графічні – технологію, до розробки якої доклав руку під час роботи в Nvidia.

Якщо типовий процесор потребує від тижня до двох для перевірки числа на те, чи є воно простим, то графічна технологія вимагає близько одного-двох днів.

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Попереднє найбільше просте число знайшли в межах Great Internet Mersenne Prime Search в 2018 році – воно було на 16 мільйонів цифр коротше за M136279841.

Загалом Люк Дюрант використав для відкриття сервери в 17 країнах у 24 центрах обробки даних і на двох хмарних провайдерах. На це він витратив понад рік зусиль і близько двох мільйонів доларів.

За своє досягнення американець отримав грошову винагороду у розмірі 3000 доларів, які пожертвував на користь державної школи в Алабамі, де навчався.

Програміст каже, що витратив час і гроші на пошук простого числа, щоб показати, що графічні процесори можна використовувати не лише для штучного інтелекту. Чоловік додав, що хоче, аби технологію використовували для наукових досліджень та відкриттів.

"Сьогодні люди значно здібніші, ніж в будь-який інший момент в історії. Масштаб обчислень, доступних у хмарі, майже неосяжний. Я зміг знайти це напрочуд велике число, просто використовуючи залишки великих технологій", – розповів Люк Дюрант.

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Electronic Frontier Foundation – міжнародна некомерційна юридична агенція, що займається захистом прав у цифровому середовищі, пропонує 250 тисяч доларів для того, хто першим знайде просте число, що складатиметься з мільярда цифр.

За словами старшого технолога EFF Джейкоба Хоффмана-Ендрюса, прості числа Мерсенна схожі на тестові автомобілі.

"Це не допоможе вам швидше доставити молоко додому, але це весело та вражаюче, а іноді дає зрозуміти, як будувати швидші транспортні засоби", – пояснює він.

Раніше науковці засвідчили, що відмова від вивчення математики здатна негативно вплинути на мозок і когнітивний розвиток підлітків.