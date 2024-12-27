Профільний комітет ВРУ підтримав заборону джипінгу на території заповідників і нацпарків: деталі

Джипінг, зокрема в Карпатах, часом пропонують як розвагу для туристів

26 грудня комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування підтримав урядовий законопроєкт №11024 про заборону джипінгу на території природно-заповідного фонду.

Про це розповіли в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Йдеться про заборону поїздок на джипах, квадроциклах та багі, які подекуди пропонують як розвагу для туристів – переважно в Карпатах.

Законопроєктом пропонують обмежити можливість проїзду механічних транспортних засобів на територіях природно-заповідного фонду України: природних, біосферних заповідників, національних парків, заказників, пам'яток природи та інших об'єктів.

Виняток становитимуть дороги загального користування, вулиці і дороги населених пунктів та автомобільні дороги на приватних ділянках.

РЕКЛАМА:

Читайте також : Російські війська перетворили заповідник біля Маріуполя на військовий полігон

Водночас заборона не стосуватиметься:

користувачів та власників земель у межах заповідних об'єктів;

посадових осіб Державної екологічної інспекції;

виконавчих органів місцевих рад;

правоохоронців;

працівників аварійно-рятувальних служб, органів охорони здоров'я, з'єднань військових частин, підрозділів ЗСУ та інших законних збройних формувань,

громадських інспекторів.

Крім того, проїжджати цими територіями на механічному транспорті зможуть:

працівники організацій, які обслуговують там інфраструктуру;

також місцеві жителі, які користуються заповідними зонами для власних потреб;

відвідувачі, що рухаються спеціальними туристичними маршрутами та дорогами для проїзду.

Читайте також : Що можна зробити сьогодні, аби зберегти ліси в майбутньому

"Схвалення документа у другому читанні поставить крапку в дискусіях щодо використання транспортних засобів на територіях природно-заповідного фонду.

Ця опція залишиться в обмеженому вигляді для працівників природоохоронних установ, правоохоронних та інших органів і служб під час виконання ними своїх службових обов'язків", – пояснила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Законопроєкт у початковому вигляді передбачає зміни лише до Закону "Про природно-заповідний фонд", а не до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу чи інших актів, які встановлюють відповідальність за правопорушення.

Очікується, що парламентарі голосуватимуть за ухвалення проєкту за основу на початку 2025 року.

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який посилює відповідальність за незаконну вирубку дерев.