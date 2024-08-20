Російські війська перетворили заповідник біля Маріуполя на військовий полігон

Російські окупаційні війська розмістили свої табори на території заповідника "Кам’яні Могили" поблизу села Назарівка у Маріупольському районі Донеччини. Унаслідок військової діяльності на цій території унікальний заповідник фактично знищено.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Заповідник "Кам’яні Могили" є частиною Українського державного степового природного заповідника, що розташований на території Донецької та Запорізької областей. Він займає площу близько 400 гектарів і є унікальним геологічним та історико-культурним об'єктом.

Скельні утворення заповідника, вік яких становить приблизно 2 мільярди років, служили домівкою для багатьох видів флори та фауни, зокрема занесених до Червоної книги України.

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Андрющенко повідомив, що протягом останнього місяця в районі заповідника спостерігалося значне накопичення російських військ.

"З урахуванням поведінки та характеру базування, зокрема розміщення стрільбищ і використання важкої техніки, можна стверджувати, що заповідник "Кам’яні Могили" знищено", – зазначив радник міського голови.

Він нагадав, що раніше російські війська знищили заказник "Меотида", розташований від Маріуполя до хутора Бабах-Тарама. Унікальні місця гніздування птахів, занесених до Червоної книги, були втрачені внаслідок бомбардувань і розміщення військових баз.

Крім цього, Андрющенко нагадав про знищення росіянами "Чаєчого острова" на Білосарайській Косі, який був важливим місцем для розмноження багатьох видів птахів.

Раніше ми розповідали, що Росія знищує біосферний заповідник "Асканія-Нова", що розташований на тимчасово окупованій Херсонщині. Звідти тварин вивозять до Криму та території РФ, однак поки не йдеться про повне знищення заповідної території.