Фрейлі вижила в Бучі, та загинула від дрона: що відомо про коней, вбитих росіянами на Київщині

У ніч 7 вересня росіяни вдарили дронами-камікадзе по стайні кінного клубу Endurance Horse Sport Club, що належить майстрині спорту з дистанційних кінних пробігів Юлії Толпизі.

Унаслідок удару загинуло 7 тварин, серед яких – чемпіонка Малахіта, арабський жеребець Ра-Назран і його син Ра-Марсель, кобила Фрейлі, врятована з Бучі у 2022 році, пробіжний кінь Босфор та Арс, повідомили у Всеукраїнській федерації кінного спорту.

"Малахіта. За три тижні мала виступати на Чемпіонаті України у класі для дітей і підлітків. Юна хазяйка сьогодні її поховала. Разом зі своїми мріями. Плюс одна невиліковна травма для дитячої душі (…)

Юля ходить поміж понівечених тіл своїх улюбленців, які були всім її життям. "Їх більше нема…" – все, що вона може вимовити тремтячим голосом.

Вороний красень Ра-Назран. Чистокровний арабський жеребець, чемпіон міжнародних змагань... Ра-Марсель лежить недалеко. Він був ще лошам, у дитячій шубці, яка колись мала перелиняти у сіру масть…

Босфор – найперспективніший пробіжний кінь клубу… Ще двоє коней лежать разом з Босфором у калюжі крові", – розповідають про загиблих тварин у федерації.

"Коні намагались утекти, ламали огорожу"

Вершниця Анна Писаренко, яка доглядала кобилу Фрейлі, поділилася спогадами про свою вихованку в соцмережах.

"Моєї руденької Фрейлі більше немає. Її та ще шістьох прекрасних спортивних коників убили русняві "Шахеди" сьогодні вночі. На щастя, люди вижили. Сухо написати "люди не постраждали" я просто не можу… Бо ми знаємо, що відчувають люди, коли поруч із ними спочатку летить, а потім вибухає "Шахед".

Та чи можемо ми собі уявити думки, що пролітають у голові людини, коли вона чує оскаженіле іржання коней, тупіт ратиць близько десятка півтонних тварин, які шаленіють від марного й відчайдушного намагання втекти від удару дрона?

А потім дзвін битого скла разом із вибухом, і цей поштовх стін від вибухової хвилі… Дітей і дорослих просто пробиває дрібний озноб. Далі настає тиша. А потім на людину звалюється відчай. Коні намагались утекти, ламали огорожі, докладали відчайдушних зусиль, щоб урятуватись, але не змогли – "Шахеди" літають швидше", – написала жінка.

За словами Анни, її улюблениця мала непростий характер у юності, але жодного разу нікого з себе не скинула.

"Ця руденька конячка подарувала багато радісних хвилин людям. Вона була розумною і старанною, любила бути красивою, дозволяла їздити на ній верхи не лише мені, а й моїм знайомим, які відвідували стайню, пригощали смаколиками й прагнули стати вмілими вершниками.

А ще вона подарувала світу прекрасне лоша, яке дуже схоже на свою чудову матусю. Тож життя триватиме попри все!" – додала Анна.

Її подруга Оксана Савченко також пригадала, як разом із донькою Норою відвідувала кінний клуб і спілкувалася з тваринами. Анна Писаренко вчила її дитину сідлати коня, розчісувати, чистити копита.

"Про Фрейлі в новинах написали так –росіяни вбили сімох коней у кінному клубі Endurance Horse Sport Club. І я цих коней бачила. Усіх. І годувала їх яблуками і морквою. Коли кінь торкається губами долоні – з серця йде печаль. Це не метафора.

Після тренувань я завжди обіймала Фрейлі. Обійняти коня – це як обійняти планету", – написала Савченко.

Жінка розповіла, що її донька кілька років займалася з Фрейлі у кінно-спортивному клубі "Буча" до повномасштабного вторгнення.

Під час окупації росіяни вбили деяких коней зі стайні, але Фрейлі вдалося вижити. Потім вона народила лоша Софіко, яке залишилось у господарів, а саму кобилу перевезли з Бучі до кінного клубу Endurance.

"Під час Бучанської окупації ми всі дуже переживали. І не марно, бо росіяни оселилися в стайні, крали все, що бачили, і пристрелили кількох коней (про одного з убитих писала його хазяйка – співачка Камалія). Після деокупації Аня місяць шукала Фрейлі. І знайшла. Виявилося, що Фрейлі, ще один жеребець і поні Кокетка трималися утрьох і вешталися мінними полями, підхарчовуючись чим доведеться. Така коняча компанія – два спортивні коні й поні. У Фрейлі для Ані був сюрприз: вона виявилася вагітною", – пригадала Оксана.

За словами жінки, росіяни вбили коней трьома дронами. Два шахеди налякали і поранили тварин, а третій удар став фатальним. Як повідомляла місцева влада, вижили лише двоє коней із клубу – Холі та Мануель.

Нагадаємо, 7 вересня внаслідок масованої атаки РФ у Києві загинуло троє людей, серед яких мати з 2-місячним немовлям. Також постраждала вагітна жінка: за життя породіллі та дитини борються лікарі. На Київщині була поранена 18-річна дівчина.

Окрім столиці та області, під масованим ударом РФ опинилися Запоріжжя, Полтавщина (зокрема Кременчук), Дніпропетровщина та інші області. У Купʼянську поранення отримала 6-річна дитина.