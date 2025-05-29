Конкурс "Честь Професії" оголосив переможців 2025 року: серед них – журналісти УП

Український конкурс професійної журналістики "Честь Професії" оголосив переможців 2025 року. Серед них – матеріал журналістів "Економічної правди".

Спеціальну номінацію Наглядової ради конкурсу "За відданість професії за найтяжчих умов" віддали Вікторії Рощиній, яка померла в російському полоні.

У номінації "Найкраще інтерв’ю" перемогу здобула журналістка Ukrainer Юлія Тимошенко за матеріал "Віра Агеєва про національну літературу, "донецьких пацанів" і фемінізм". Також журналістка отримала спеціальний приз "Надія журналістики".

Перемогу в категорії "Найкращий репортаж" здобули Андрій Дубчак та Надія Карпова з медіа Frontliner за матеріал ""Наразі безславні". Колишні в’язні розповіли навіщо вступили в ЗСУ".

Спеціальну номінацію "Найкращий матеріал на тему права жінок, дотримання гендерної рівності" від ГО "Жінки в медіа" отримали дві журналістські роботи. Зокрема нагороду здобули Мар’яна Вербовська та Наталія Онисько за матеріал "Викрадачі дітей" у NGLmedia. Також відзнаку в категорії отримали Богдана Гордічук, Анастасія Дячкіна та Дмитро Ларін з "Економічної правди" за матеріал ""Без жінок стало неможливо видобувати вугілля. День з життя шахти на Західному Донбасі".

РЕКЛАМА:

Приз конкурсу за "Найкращу аналітику" отримав журналіст BBC Святослав Хоменко, який став автором матеріалу "Проблема п’яти років. Чи загрожує щось легітимності Володимира Зеленського після 20 травня?".

Найкращим розслідуванням цьогоріч стала робота The Kyiv Independent "Він прийшов знову. Зґвалтування під час війни. Називаємо імена військових рф", яке опублікували на каналі "Української правди" в YouTube. Матеріал створили Олеся Біда, Максим Якобчук, Костянтин Нечипоренко, Мирослав Чаюн та Євгенія Моторевська.

У номінації "Найкраща публіцистика" журі конкурсу віддало першість Олександру Дьоміну, Діані Лановець та Ірина Костишиній з медіа Inker за матеріал "В’язень слова".

Журналісти Анастасія Ісаєнкова, Анастасія Іванців та Олександр Магула здобули перемогу в категорії "Найкращий воєнний репортаж" за матеріал "Життя і смерть у соняшниках. Репортаж з Покровського напрямку" для "Суспільне. Новини".

Матеріал "Між професійним та особистим" Інни Варениці з "Лівого берега" отримав першість у спеціальній номінації "Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів та журналістської етики під час війни" від Комісії з журналістської етики.

Приз у спецномінації "Меморіальний матеріал року" від Платформи пам’яті "Меморіал" віддали роботі Альберта Цукренка, Олексія Мулявіна та Катерини Феленюк. Вони створили матеріал "На честь. Чиїми іменами і чому названі підрозділи українського війська" для "Суспільного мовлення/Перший" та "Суспільне. Культура".

Журналістка Катерина Гончару з "Радіо. Культура" здобула спецприз "Найкращий аудіоматеріал" за епізод проєкту "Що мені музика" "Музика у ритуалах війни".

Нагадаємо, цьогоріч у шортлист премії потрапили п’ять матеріалів журналістів УП, зокрема роботи редакції "Української правди", "Української правди. Життя" та "Економічної правди".

Фіналістів обирали серед понад тисячі робіт, які надіслали українські медійники.