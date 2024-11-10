Конкурс "Фотограф погоди року" оголосив переможців: першість здобуло фото рідкісної блискавки

Конкурс фотографій погоди Standard Chartered Weather Photographer of the Year Competition оголосив цьогорічних переможців премії, яких обрали з-поміж робіт авторів із 84 країн.

Нагороду впровадили, аби задокументувати зв’язок між погодними умовами та широкими наслідками змін клімату, повідомляє Popular Science.

Цьогорічну першу нагороду отримав фотограф Ван Сінь із Китаю. На його зображенні можна побачити унікальну червону спрайтову блискавку. Невловиме явище важко побачити або сфотографувати, оскільки воно триває лише кілька мілісекунд.

Спрайти виникають через електричні розряди, але, на відміну від звичайної блискавки, вони трапляються на висоті 80 км над землею – у мезосфері. Досі це явище недостатньо вивчене через його коротку тривалість.

У категорії "Вибір глядачів" першість здобув фотограф Герсон Туреллі за знімок байдарника, що пливе вулицями Порту-Алегрі (Бразилія) після руйнівної повені.

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Герсон Туреллі

Кращою в номінації "Молодий фотограф" стала австрійка Анджеліна Відманн. На фотографії дівчини зображено кадр під час вистави просто неба поблизу відомого вологою погоду Боденського озера (Австрія).

"Дощ зробив сюжет ще більш драматичним", – зауважує фотографка.

Анджеліна Відманн

Найкращим знімком, зробленим на телефон, журі визнало фотографію Нур Сайріна Натасі Біні Азахаріна з Малайзії. Чоловік сподівався "упіймати" схід сонця, але зробив знімок чудового краєвиду вулканів, що димлять, у Східній Яві (Індонезія).

Нур Сайрін Натасі Біні Азахарін

Також організатори фотопремії відзначили роботу американця Лінкольна Вілрайта, який зробив знімок свого будинку в штаті Техас (США) під час грози.

"Хмари були досить низько, щоб загородити світло з іншого боку. Це створювало ефект вогняного заходу проти холодного неба", – розповів Лінкольн.

Лінкольн Вілрайт

Журі конкурсу нагородило Джеймі Расеела, який зазнімкував веселку та два британські символи – крейдяні стовпи Голки на острові Вайт та зливу.

Джеймі Расеел

Кадри на фотографії Леслі Гелдета можна випадково сплутати зі знімком поверхні Марса. Однак на фото зображена Греція, яку в квітні 2023 року накрив африканський пісок зі Сахари.

Леслі Гелдет

На роботі одного з фіналістів конкурсу Шафіула Іслама можна побачити наслідки посухи та втручання людини в течію річки Тіста, що протікає через Індію в Бангладеш.

Шафіул Іслам

Під час походу на вершину Піку-Руйво (Португалія) фотографка Домініка Кошовська з Польщі натрапила на самотнє мертве дерево – наслідок пожеж, які охопили місцевість у 2010 році.

Жінка зробила знімок на камеру телефона і змогла зафіксувати утворення гірського туману.

Домініка Кошовська

Судді конкурсу не залишили без уваги зображення Ендрю Грея, на роботі якого іній над долиною Дервент (Велика Британія).

"Чим більше ти дивишся на це, тим більше бачиш", – оцінили роботу члени журі.

На фотографії зображено іній, який відрізняється від ґрунтового, адже виникає, коли температура поверхні землі перебуває нижче точки замерзання.

Ендрю Грей

Роботи учасників фотопремії оцінювало журі, до складу яких увійшли експерти в галузі метеорології, фотографії та журналістики.

"Я в захваті від різноманітності та якості фотографій-переможців цього року, які показують справжню погоду та клімат у світі, як у його регіональних відмінностях, так і у взаємозв’язку.

[…] ми нагадуємо, що зміна клімату впливає на погодні умови всюди, і що світова спільнота повинна об’єднатися, діяти зараз і стримати подальше підвищення температури", – сказала суддя та головна виконавча директорка Королівського метеорологічного товариства Ліз Бентлі.

Фотопремія Standard Chartered Weather Photographer of the Year – щорічний конкурс, який у 2024-му році провели вдев’яте від заснування. Метою заходу вважають підвищення обізнаності про екологічні проблеми, які загрожують нашій планеті.

Щорічну фотопремію організовує Королівське метеорологічне товариство.

Раніше оголосили переможців конкурсу мікрофотографії Nikon Small World. Журі конкурсу відзначило знімки клітин пухлин мозку, очей павука та електричних розрядів.