У КАІ завершився прийом документів на посаду президента: хто серед претендентів

До кінця серпня з кандидатами мають провести співбесіди

У Державному університеті "Київський авіаційний університет" (раніше – Національний авіаційний університет) завершився прийом документів від претендентів на посаду президента вишу.

Про це повідомив голова Наглядової Ради КАІ Петро Чернишов. Він також поділився переліком учасників конкурсу, який погодилися на публікацію своїх імен.

Так, на посаду президента закладу вищої освіти претендують:

Андрій Андрікевич – голова комітету промисловості Київської торгово-промислової палати, у минулому – викладач стратегічного управління у компанії Visotsky Consulting;

Юрій Корольов – ІТ-підприємець, співробітник компанії AJAX, раніше – доцент Університету митної справи та фінансів;

Олександр Корченко – перший проректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, а раніше – завкафедри безпеки інформаційних технологій НАУ;

Володимир Ксєніч – керівник громадської організації "Red Huber", який у минулому був представником України в Європейському студентському союзі;

Ксенія Семенова – виконувачка обов’язків президента КАІ, яка раніше працювала проректоркою з інновацій університету;

Сергій Товкач – доцент кафедри автоматизації та енергоменеджменту КАІ, а в минулому – інженер-електронік корпорації "Богдан Моторс".

"На цьому етапі два кандидати вирішили не розкривати свої прізвища, тож наразі позначаємо їх як "Кандидат X" та "Кандидат Y". Це їхнє законне право, і ми його поважаємо.

Ми дотримуємось балансу між прозорістю процесу та правом людини на приватність до моменту перемоги у конкурсі", – додав голова Наглядової ради.

Петро Чернишов пояснив, що процедура відбору очільника вишу відбувається за постановою Кабміну. До кінця серпня із кандидатами мають провести співбесіди, після яких Наглядова рада проведе обговорення та таємне голосування.

Рішення про обрання президента оформлять у вигляді протоколу, до якого члени ради зможуть долучити окрему думку.

Нагадаємо, у 2024 році уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту щодо керування закладами вищої освіти, до якого долучилися три виші, зокрема КАІ.

У межах ініціативи збільшення самостійності закладів вищої освіти там створили Наглядову раду, до якої зокрема ввійшли заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, нардеп Роман Грищук, науковець Антон Сененко та директор громадської організації "Повернись живим!" Тарас Чмут.

Наприкінці липня цього року в КАІ оголосили конкурс на посаду президента. Претендентів оцінюватиме Наглядова рада. Від кандидатів вимагатимуть зокрема відповідність вимогам доброчесності, вільне володіння українською, а також досвід роботи на керівних або педагогічних, науково-педагогічних посадах.