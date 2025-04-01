Чим дивуватиме небо у квітні: календар космічних подій на місяць

Потік Ліриди над Німеччиною в 2020 році

З настанням весни ночі в Північній півкулі Землі стають коротшими. Це хороша новина для тих, хто рано встає, але погана для любителів спостерігати за зорями.

А втім, у квітні нічне небо радуватиме охочих побачити яскраві космічні явища, пише Popular Science.

Протягом місяця уважні спостерігачі за небом зможуть стати свідками щорічного метеорного потоку, віддаленої галактики, активного руху Юпітера та першого повного Місяця весни, який дивуватиме незвичайними розмірами.

Ось на що варто звернути увагу цього квітня.

1 і 2 квітня – Юпітер та Місяць "навідаються" до сузір'я Тельця та скупчення зір Плеяди

На початку місяця Юпітер буде палати особливо яскраво в західному небі. Поруч із ним неозброєним оком можна побачити зростаючий Місяць. Обидва космічні тіла будуть видимі приблизно в тій же ділянці неба, що й сузір'я Тельця – орієнтовано за 30° від горизонту.

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У перший день квітня Місяць буде "лежати" над яскравим зоряним скупченням Плеяди, також відомим як Стожари.

Ця ділянка космосу розташована за 440 світлових років від Сонячної системи і містить велику кількість туманного матеріалу та понад тисячу зірок, щонайменше шість із яких можна побачити неозброєним оком.

Скупчення знайшло відображення в міфах та літературі різних культур, зокрема грецькій та японській. Від давніх часів поява на небі Плеяд знаменувала відкриття сезонів мореплавства та землеробства.

4 квітня – видима далека галактика Мессьє 94

На початку квітня уважні спостерігачі за небом зможуть побачити віддалену галактику Мессьє 94, яка розташована за 17 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Гончих Псів.

Цю спіральну систему зір та газу також називають "котячим оком" за її особливу форму. Причиною цієї особливості вважають поздовжню хвилю, яка рухається назовні від галактичного центру. Науковці припускають, що цей тиск впливає на газ і пил у зовнішніх областях системи, що призводить до їхнього згортання в більш щільні хмари.

Мессьє 94 розташована північніше небесного екватора, тому за нею краще спостерігати з Північної півкулі. Галактику можна побачити за допомогою невеликого телескопа або бінокля з апертурою (однієї з характеристик оптичних приладів) від 40 до 50 міліметрів.

12 квітня – повний рожевий Місяць у мініатюрі

Перший повний Місяць у квітні називають рожевим не через те, що супутник набуває такого забарвлення, а від назви квітів гірського флокса, які зазвичай розквітають цього місяця.

У цей період супутник Землі знаходиться максимально віддалено від нашої планети, через що візуально має відносно невеликий розмір на небі. Так відбувається через те, що Місяць рухається орбітою, що має еліптичну форму, тому його відстань до Землі змінюється протягом року.

Найближчий Супермісяць, коли супутник опиниться на найближчій відстані до нашої планети, прогнозують на листопад.

21 та 22 квітня – прогнозований пік метеорного дощу Ліриди

Очікується, що щорічний метеорний потік Ліриди розпочнеться 21 квітня, а його пік припаде на другу половину наступного дня.

Цьогоріч яскрава подія збігається в часі з періодом повного Місяця, який ускладнить спостереження за потоком. Тому найкраще побачити падіння космічного каміння можна тоді, коли супутник Землі ще не зійде над горизонтом або вже сховається за видноколом.

За метеорним дощем можна спостерігати без додаткових приладів. Найкраще це робити в безхмарну погоду та якомога далі від джерел світлового забруднення, як-от світла міст.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на квітень 2025 року.