Який має вигляд захід сонця на Місяці? Вчені "зловили" унікальні кадри у високій якості

NASA вперше опублікувала знімки у високій якості заходу сонця на Місяці, які можуть допомогти дослідникам розгадати природу загадкового явища – місячного ореолу.

Про це пише The Guardian.

Зображення зробили за допомогою приватного апарата Blue Ghost, який належить компанії Firefly Aerospace.

Світіння місячного горизонту вчені вперше задокументовали в 1972 році NASA/Firefly

Феномен місячного ореолу вперше був зафіксований астронавтом Юджином Сернаном під час місії "Аполлон-17" у 1972 році. Подальші дослідження припустили, що це світіння виникає через крихітні частки пилу в надзвичайно розрідженій місячній атмосфері, які можуть світитися під час сходу і заходу сонця. Деякі науковці також припускають, що ці частинки можуть левітувати через електростатичні сили.

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"Це перші детальні зображення заходу сонця на Місяці. Вони не лише вражають, а й відкривають нові можливості для аналізу місячної атмосфери", – заявив заступник адміністратора NASA з досліджень у науковому підрозділі місій Джоел Кернс.

Окрім заходу сонця, Blue Ghost також зробив високоякісні знімки повного затемнення 14 березня, коли Земля закрила Сонце від спостережень з поверхні Місяця.

NASA опублікувало перші зображення високої чіткості заходу сонця на Місяці NASA/Firefly

Нагадаємо, апарат приземлився на поверхню супутника Землі 2 березня поблизу вулканічного утворення Mons Latreille у Морі Криз, що розташоване на північно-східній стороні Місяця.

Ця місія є частиною масштабної ініціативи NASA на суму 2,6 мільярда доларів, спрямованої на підтримку комерційних операторів, щоб здешевити космічні польоти. А також допоможе реалізувати програму Artemis, яка має повернути людей на Місяць у 2027 році.