Космічний апарат Blue Ghost успішно приземлився на Місяць і зробив перші знімки його поверхні

Посадковий апарат Blue Ghost успішно приземлився на ближню до Землі частину Місяця. На супутнику пристрій проводитиме дослідження, зокрема виміряє точну відстань до нашої планети.

Після м'якого приземлення модулем керують із центру управління на Землі, інформує New York Times.

Місія роботизованого пристрою розпочалася в Морі Криз – плоскій рівнині, утвореній лавою в кратері, що виник унаслідок удару астероїда. Там Blue Ghost зробив першу після посадки на Місяць світлину.

Перше фото з поверхні Місяця/Firefly Aerospace

"Оскільки найважча частина позаду, ми з нетерпінням чекаємо на завершення понад 14 днів досліджень. Лише завдяки транзиту до Місяця місія надала велику кількість наукових даних", – заявив Ши Феррінг, головний технічний директор компанії Firefly Aerospace, яка доставила апарат на Місяць.

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Протягом 45-денної подорожі до супутника Землі космічний апарат подолав понад 2,8 мільйона миль (4,5 мільйона кілометрів) і передав понад 27 ГБ даних, розповіли в компанії.

Посадковий модуль перевіз разом із собою різноманітні наукові та експериментальні вантажі, аби проводити на поверхні Місяця дослідження, зокрема для NASA. Серед них є дриль для вимірювання потоку тепла та рентгенівська камера.

У межах місії апарат вивчатиме місячний пил, радіаційне середовище на супутнику та взаємодію сонячного вітру з магнітосферою Землі. Також пристрій виміряє відстань до нашої планети за допомогою лазерного рефлектора.

Робота Blue Ghost допоможе краще зрозуміти середовище на Місяці перед відрядженням туди астронавтів.

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Крім того, 14 березня, коли Земля закриє собою Сонце над горизонтом свого супутника, апарат зробить у високій чіткості знімок повного місячного затемнення. За декілька днів після цього Blue Ghost зніме місячний захід сонця.

Очікується, що це що надасть дані про те, як пил на супутнику Землі левітує під впливом сонячного проміння і створює ефект світіння горизонту.

Раніше під час польоту на місяць посадковий модуль зробив знімок Землі з орбіти, на якому поверхня нашої планети виглядає, як блакитний мармур. Також космічний апарат сфотографував численні кратери під час наближення до супутника Землі.