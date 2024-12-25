Що приховує Місяць? 10 маловідомих фактів про супутника Землі

Секрети космічного сусіда: 10 фактів, які ви не знали про Місяць

Сучасні дослідники постійно відкривають нові факти про Місяць: його минуле, структуру та вплив на нашу планету. Деякі з цих відкриттів вражають і змінюють наше уявлення про супутник Землі.

"УП. Життя" зібрала 10 цікавих фактів про Місяць, які вам варто знати.

Найбільший кратер на Місяці виявився старшим, ніж вважали раніше

За новими даними, басейн Південний полюс – Ейткен є найбільшим і найстарішим ударним кратером на Місяці. Його діаметр сягає близько 2 тисяч кілометрів, а глибина становить кілька кілометрів.

За новими даними, кратер утворився приблизно 4,32-4,33 мільярда років тому – це на 120 мільйонів років раніше, ніж вважалося раніше.

Місяць має тверде залізне ядро

Французькі науковці вперше виявили, що Місяць має тверде ядро, яке складається із заліза.

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Воно містить у складі метал, щільність якого нагадує щільність заліза, і має ширину близько 500 кілометрів – це майже 15% від розміру Місяця.

На зворотному боці Місяця виявили стародавні вулкани

Аналіз зразків місячного ґрунту, зібраних китайською місією Chang’e-6, підтвердив, що поверхня Місяця зазнавала інтенсивної вулканічної активності протягом мільярдів років.

За новими даними, найдавніші лавові виверження відбувалися приблизно 4,2 мільярда років тому, а порівняно "молоді" – близько 2,8 мільярда років тому. Ці результати свідчать про тривалу геологічну активність на зворотному боці Місяця.

Раніше на Місяці був океан з магми

Науковці виявили, що на ранніх етапах свого формування, близько 4,5 мільярда років тому, поверхня Місяця була покрита океаном розпеченої магми. Це підтверджує ідею про те, що супутник утворився внаслідок зіткнення Землі з іншим об’єктом.

Комп’ютерне моделювання показало, що протопланета Тея, яка зіткнулася із Землею приблизно 4,5 мільярда років тому, залишила свої сліди не лише у формуванні Місяця, але й у мантії Землі.

Саме це зіткнення спричинило викид величезної кількості матеріалу на орбіту, з якого згодом утворився наш супутник.

Атмосфера Місяця настільки тонка, що її постійно "здуває" сонячний вітер

Місяць має надзвичайно розріджену атмосферу, відому як екзосфера. Вона складається з гелію, водню, неону та інших легких газів. За новими даними, ця тонка атмосфера не здатна захистити поверхню від космічної радіації чи метеоритних ударів.

Основними причинами такої розрідженості є слабка гравітація Місяця, яка не може утримувати щільну атмосферу, та відсутність магнітного поля, що дозволяє сонячному вітру "здувати" гази з поверхні. Крім того, низька геологічна активність Місяця обмежує викиди газів з його надр, що також сприяє збереженню тонкої атмосфери.

Місяць перетворився на музей людської присутності: астронавти залишили на його поверхні понад 100 предметів

Під час місій "Аполлон" астронавти залишили на поверхні Місяця не лише американські прапори, але й понад 100 інших предметів. Серед них — наукові інструменти, сейсмометри, ретрорефлектори, а також особисті речі: фотографії, медальйони на пам'ять і навіть відзнаки, що стали своєрідним символом їхнього перебування.

Ці артефакти перетворили Місяць на своєрідну капсулу часу, яка розповідає про перші кроки людства за межами Землі.

На Місяці час іде швидше, ніж на Землі

Науковці виявили, що через слабшу гравітацію Місяця, порівняно із Землею, час на його поверхні проходить трохи швидше. Цей ефект, відомий як гравітаційне уповільнення часу, означає, що щодня час на Місяці йде на 0,0000575 секунди швидше, ніж на Землі.

Це – незначна різниця, але вона може мати важливе значення для точних космічних операцій, як-от стикування або посадка космічних апаратів.

Астронавти готуються до місій на Місяць у пустелі Аризони

Перед майбутніми місіями на Місяць астронавти NASA проводять тренування в умовах, максимально схожих на місячну поверхню.

Пустеля Аризони з її суворим кліматом, скелястим рельєфом і відсутністю рослинності ідеально відтворює ландшафт Місяця. Тут вони відпрацьовують пересування у скафандрах, використання інструментів для збору зразків та взаємодію з обладнанням, яке буде задіяне під час місії "Артеміда III".

Місяць може бути на 40 мільйонів років старішим, ніж вважалося раніше

Це означає, що він міг сформуватися незабаром після Великого удару, коли протопланета Тейя зіткнулася з Землею.

Команда американських геологів стверджує, що Місяцю може бути 4,46 мільярда років, і він "лише на волосок" молодший від Землі.

Місяць – не єдиний супутник Землі

За новими даними, на орбіті Землі час від часу можна зустріти астероїди та скупчення міжпланетного пилу, які теж можна вважати тимчасовими супутниками.

Сам Місяць виник не одразу разом із Землею. Близько 4,4 мільярда років тому, після зіткнення нашої планети з протопланетою Тейя, частина уламків від цього космічного вибуху утворила супутник, який сьогодні ми називаємо Місяцем.