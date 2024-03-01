"На добраніч, Оді": космічний апарат "Одіссей" перейшов у режим сну на Місяці

Американський посадковий космічний апарат "Одіссей", який вперше за 50 років приземлився на Місяці, з настанням сутінок втратив живлення і перейшов у режим сну. Він завершив свою місію через тиждень після посадки.

Аерокосмічна компанія Intuitive Machines, якій NASA заплатила 118 мільйонів доларів за створення і запуск "Одіссея", заявила, що команда отримала останній "прощальний сигнал" із космічного апарату перед тим, як стемніло на південному полюсі Місяця, пише Reuters.

"На добраніч, Оді. Ми сподіваємося почути тебе знову", – йдеться в повідомленні Intuitive Machines. Оді – лагідне прізвисько космічного апарата, яке дали йому інженери.

Раніше в компанії стверджували, що мають намір запрограмувати "Одіссея" на "дзвінок додому" в наземний центр управління компанії в Х'юстоні. Це станеться за умови, якщо космічний апарат матиме достатньо сонячної енергії, щоб прокинутися через три тижні – тоді над місцем його посадки очікують наступного сходу Сонця.

Також раніше розробники повідомляли, що космічний модуль, найімовірніше, розрядиться після шостого повного дня перебування на Місяці, коли сонце опуститься низько над місячним горизонтом і сонячна енергія не вироблятиметься в достатньому об’ємі.

Однак потім в Intuitive Machines розповіли, що "Одіссей" "досі штовхається", тож диспетчери намагалися завантажити останній потік даних, переданих із космосу, до того, як зв’язок з ним буде втрачений.

Нагадаємо, перші фото з космосу "Одіссей" надіслав на Землю ще на шляху до Місяця.

22 лютого о 18:23 за східним часом він пустився у південний полярний регіон Місяця. Одразу ж після цього стало відомо, що він зачепився "ногою" за поверхню і перекинувся на бік.

Однак згодом він зробив і надіслав на Землю перші фото з поверхні супутника.