Один із найвідоміших і найстабільніших льодовиків світу почав стрімко танути

Льодовик Періто-Морено, який десятиліттями вважався відносно стабільним, почав стрімко танути. Темпи цього процесу є рекордними за період останніх ста років.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Communications Earth & Environment, пише Phys.org.

Льодовик Періто-Морено, розташований у Південному Патагонському льодовиковому полі, з 1981 року внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку його відвідують сотні тисяч туристів.

Протягом десятиліть льодовик був міцно "затиснутий" у долині, але тепер почав втрачати контакт із твердою породою під собою. Через це айсберг швидше тане та зміщується назад.

За прогнозами вчених, у найближчі роки він може відступити ще на кілька кілометрів.

Цю зміну, зафіксовану на кадрах уповільненої зйомки із 2020 року, дослідники описують як "крихкий баланс одного з найвідоміших льодовиків у світі".

"Ми вважаємо, що нинішнє відступання пов’язане з тим, що він уже понад десятиліття перебуває в нестабільному кліматичному стані. Льодовик повільно, але невідворотно відривається від фізичної "точки фіксації" в центральній його частині", – каже Моріц Кох, аспірант університету Фрідріха-Александра в Ерлангені-Нюрнберзі та один із авторів дослідження.

Команда Коха провела масштабні польові роботи, щоб отримати дані для розрахунків. Вимірювання товщини льоду проводили за допомогою радара, підвішеного під гелікоптером, а також використовували сонар на озері та супутникові знімки.

Танення льодовиків, особливо у полярних зонах, може призвести до катастрофічного підвищення рівня світового океану, що загрожує життю та оселям мешканців прибережних і острівних регіонів.

І хоча зміни в місцях на кшталт Патагонії можуть здаватися локальними, науковець з Пенсильванського університету Річард Аллі наголошує: головна цінність таких досліджень у тому, що вони дають розуміння майбутнього, яке чекає на гігантські льодовики Антарктиди.

Раніше вчені заявили, що глобальне потепління може спричинити виверження вулканів. Льодовики та льодовикові шапки, танення яких тільки пришвидшується, більше не зможуть "стримувати" магму.