Танення льодовиків може спричинити виверження вулканів: лід більше не зможе "стримувати" магму

Глобальне потепління може спричинити виверження вулканів. Льодовики та льодовикові шапки, танення яких тільки пришвидшується, більше не зможуть "стримувати" магму.

Такими є висновки авторів дослідження, представленого на конференції Goldschmidt 2025, яка саме відбувається у Празі (Чехія), пише The Guardian.

Втрата льоду зменшує тиск на підземні магматичні камери – великий підземний резервуар, заповнений розплавленими гірськими породами. Це збільшує ймовірність вивержень.

Такий процес спостерігався близько 13 тисяч років тому в Ісландії.

Вчені дослідили вулкан Мочо-Чошуенко за допомогою радіоізотопного датування для оцінки віку вулканічних порід, утворених до, під час і після останнього льодовикового періоду.

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Науковці з’ясували, що лід товщиною 1500 метрів стримував виверження між 26 тисячами та 18 тисячами років тому. Так магма накопичувалася на глибині 10-15 кілометрів під поверхнею.

Приблизно 13 тисяч років тому льодовиковий покрив розтанув. Через це тиск на магматичну камеру зменшився, гази в породі розширилися, що й призвело до вивержень.

Вчені також виявили, що після танення льоду розплавлена порода стає більш в'язкою і вибухонебезпечною.

Найбільший ризик вивержень, за словами дослідників, існує в західній частині Антарктиди. Там під товстим льодом, який може зникнути у найближчі десятиліття, заховані щонайменше 100 вулканів.

Додаткової уваги, зазначають вчені, також потребують Північна Америка, Нова Зеландія та Росія.

Виверження вулканів можуть тимчасово охолодити планету, адже під час них в атмосферу потрапляють частинки, які відбивають сонячне світло. Однак якщо вони будуть тривалими, планета нагріється ще більше через викиди парникових газів.

Через це існує ризик виникнення замкнутого кола, в якому підвищення температури провокує танення льоду, а це своєю чергою призводить до подальших вивержень і ще більшого глобального потепління.

Нагадаємо, дослідження показало, що через кліматичні зміни льодовики втратять майже 40% своєї маси. Навіть якщо глобальна температура різко припинить зростати, це їх не врятує. За гіршого кліматичного сценарію втрати можуть зрости до майже 80%.