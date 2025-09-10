У США створять мурали з обличчям вбитої українки Ірини Заруцької: Маск пообіцяв дати на це 1 млн доларів

23-річна біженка Ірина Заруцька переїхала до США через війну в Україні

Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв пожертвувати мільйон доларів на створення муралів із зображенням вбитої в США української біженки Ірини Заруцької.

Про це він повідомив у соцмережі X.

Ініціативу запропонував гендиректор компанії Intercom Еоган Маккейб. Він пообіцяв, що виділить сумарно 500 тисяч доларів на те, щоб художники зобразили Ірину Заруцьку на муралах.

Ілон Маск відповів на це: "Я внесу 1 мільйон доларів".

Нагадаємо, 23-річна українка Ірина Заруцька переїхала до США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дівчина працювала в піцерії та мріяла стати асистентом ветеринара.

Ірина загинула наприкінці серпня цього року – на неї з ножем напав бездомний рецидивіст, який уже мав проблеми із законом. Чоловік наніс їй численні поранення, внаслідок яких вона померла на місці.

Наразі 34-річного бездомного Декарлоса Брауна затримали, він проходить психіатричну експертизу. Матір підозрюваного розповідала, що раніше у її сина виявили шизофренію.

Президент США Дональд Трамп кілька разів використав убивство Ірини Заруцької для критики політики демократів. Політик назвав її причиною зростання злочинності, що сприяла загибелі українки.

Також у соцмережі Truth Social він додав, що нападник повинен отримати смертну кару.

"Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна зазнати "швидкого" (без сумніву!) судового розгляду і бути засудженою лише до смертної кари. Іншого варіанту бути не може", – написав американський президент.