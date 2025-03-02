Свято одне, а сенси різні: чим українська Масниця відрізняється від радянської

Протягом 24 лютого – 2 березня в Україні тривала Масниця. Серед користувачів соцмереж точилися суперечки про походження свята – воно лише російське чи пращури українців також вшановували цей період?

Із цим питанням "УП. Життя" розбиралася спільно з фольклористкою, антропологинею та кандидаткою філологічних наук Дар’єю Анцибор.

Що відомо про Масницю та назву свята

В Україні свято називали по-різному. Наприклад, на Гуцульщині це було Пущення, на Львівщині – Запусти, а в центрі України – Колодій. В інших регіонах його знають також як Сиропусний або Кривавий тиждень. Масляною свято називали лише на прикордонних із Росією територіях.

Здебільшого по Україні назва Масляна поширилася у часи активної русифікації. Тепер же щораз частіше вживається питоме українське Масниця чи Сиропуст.

Слово Масниця має язичницьке походження, а саме свято під впливом церкви дуже змінилося. Фахівчиня зауважила, що церква пробувала відтворити його, щоби змістити розуміння святкування Нового року, який раніше припадав на весняне рівнодення.

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"Масляна зазвичай випадає на кінець лютого – початок березня і триває тиждень. Тобто це певний фестиваль. Дуже багато ритуалів схожі на різдвяні та новорічні, оскільки раніше у нас Новий рік припадав на цю дату", – зазначила дослідниця.

У перемішку із церковними канонами значення свята змінилося. Тепер Масниця символізує наближення Великого посту.

Проте в Радянському Союзі забороняли будь-яку релігію, а тому традиції видозмінювали, пояснює дослідниця.

"Їм треба було знайти свята, які були б арелігійними. Відповідно, Масниця стала офіційними проводами зими. Тоді з’явився уніфікований сценарій, який широко розповсюджували: по будинках культури, музеях тощо. Усі робили свято "під копірку", – додає Дар’я.

Так у нас з’явилися проводи зими, для яких готували млинці та ставили в центрах міст опудала, щоб водити довкола них хороводи.

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Які традиції святкування були нав’язані радянщиною

У часи Радянського Союзу у Масниці прибрали релігійний підтекст, зробивши її святом проводів зими та зустрічі весни.

Хоча пишне відзначення Масниці не було притаманним для України, комуністична влада нав’язала святу особливу помпезність, додавши обов'язкові атрибути: солом’яні опудала в центрі міст, хороводи, масничні пісні та млинці.

"Масляна має дуже давнє коріння, яке переплелося з язичницьким і християнським. Усі розуміли, що після масляної розпочинається Великий Піст, а саме свято означає, що ми входимо в очікування Великодня.

Звичайно, радянській владі не подобалося, що люди продовжують святкувати щось, маючи релігійні уявлення. Тому замінили це на нейтральні проводи зими та зустріч весни", – пояснює Дар’я.

Дослідниця зазначає, що за давніми українськими традиціями Масниця була святом для дорослих, здебільшого одружених пар, а масничні пісні мали еротичний характер. Проте в Союзі цей контекст приховали, зробивши Масницю святом для всіх.

Так створювалася нова радянська ідентичність та почали зникати релігійний контекст і локальні особливості святкування.

"Однаковий сценарій відзначення свята мав створити відчуття єдності. Мовляв, чим ми відрізняємося від наших сусідів, якщо святкуємо все однаково? Ми всі – один народ, радянські люди", – додала Анцибор.

За словами Дар’ї Анцибор, за основу бралися російські сценарії святкування. Зокрема це стосується помпезності, яка була характерна для царських гулянь, а також використання ведмедів як символу імперії.

"Тому коли ми говоримо про святкування "як у росіян", треба розуміти, що це традиції не так російські, як уніфіковані радянські", – зазначає фахівчиня.

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Що готували на Масницю в Україні

Традиційно Масниця починалася в понеділок і закінчувалася в неділю. Сьогодні для переважної більшості українців це свято асоціюється зі млинцями, проте так було не завжди.

Шеф-кухар та популяризатор української кухні Юрій Ковриженко розповів "УП. Життя", що колись у цей тиждень найпопулярнішою стравою були вареники.

"Млинці є частиною української гастрономічної культури, зокрема у вигляді бендериків або налисників. Однак вони не є для нас символом Масниці. У нас у розповсюдженні вареники. Вони уособлювали ситість у сім’ї. У тиждень перед Великим постом їх їли досхочу", – розповідає Юрій Ковриженко.

За християнським віруванням, їсти м’ясо впродовж тижня перед початком посту вже не можна, однак кисломолочні продукти – не заборонені.

"Тому наші предки готували налисники, різноманітні страви з кисломолочними продуктами, зокрема сирники, рибу в молоці могли запекти", – додала Дар’я Анцибор.

Раніше ми писали, які страви можна приготувати на Масницю.

Що ще робили українці в тиждень Масниці?

Те, що добре збереглося з давніх українських традицій, – це Колодка або Колодій. За традицією колодку вішають неодруженим хлопцям та дівчатам або їхнім батькам за те, що вони вчасно не поженили чи не видали заміж.

У деяких регіонах загалом із колодкою був пов’язаний кожен день. Люди вірили, що якщо вони виконають звичні обряди, всяка біда омине їх у році. Цей обряд був поширений не лише в Україні, а й у західних слов’ян – словаків та поляків.

Так само в Україні традиційними були кулачні бої, які символізували прощання із зимою.

"Вони добре збереглися на Слобожанщині, натомість в інших регіонах про них менше пам’ятають. Були ще ритуали, коли жінки мали високо стрибати, задираючи спідницю, щоб гарно ріс льон і коноплі, з яких робили одяг. Або жінки мали покататися на санях обов’язково. Це теж, щоб стимулювати вегетацію, і був гарний врожай льону. Тобто ці ритуальні жести, рухи, дії для того, щоби підказати природі, що саме їй робити", – пояснила Дар’я.

Такими ритуалами люди символічно вказували природі на кінець зими й також вони вірили, що всі ці ритуали допоможуть краще зустріти весну та отримати хороші врожаї.

"У нас були водіння козла, наприклад, воно перегукується з ведінням кози на Різдво по-своєму. Це саме Слобожанський звичай, тобто це Харківщина, Донеччина й там, де жили українці, Білгородщина, Воронежчина. Однак треба розуміти, що Слобожанщина заселялася людьми з Полтавщини. Тож там теж є збереження цих традицій", – наголосила дослідниця.

За традицією парубок перевдягається в козла, а дівчина чи то хлопці ходять вервечкою та водять танки. Вони роблять суцільну стінку міцно тримаючись за руки й так йдуть на козла. Є багато тематичних пісень до цього ритуалу. Найбільше їх збереглося в районах Старобільщини, Дворічної тощо, додала Анцибор.

У неділю, коли закінчувалася Масляна, козла мали вигнати за межі села. Інший варіант – робили солом’яне опудало або козу та спалювали за селом, або просто закапували колоду в снігу. Усе це було прощанням із зимою.

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Традиції святкування в інших країнах

Дар’я додає, що в українців сам по собі масляничний цикл не такий яскравий, як у сусідів. Проте багато цікавих моментів збереглося в словенців, чехів, поляків, де проходять карнавали та інші звичаї.

Загалом схожі на Масницю свята є в інших західноєвропейських країнах, зокрема, у Франції.

В деяких штатах США проходить Жирний вівторок – у цей день проходять ярмарки з їжею.

У Польщі існує Масний або Жирний четвер. У цей день, який вважається останнім перед Великим постом, в поляків є традиція наїстися пончиків.

У деяких регіонах Німеччини, Австрії, Ліхтенштейну та Швейцарії влаштовують карнавал Фастнахт.

У Великій Британії та Ірландії є Покаяний день. У цей день заведено готувати панкейки.