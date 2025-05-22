До поліції звернулися майже 50 дітей, яких намагалися завербувати росіяни

В Україні зафіксовано майже 50 звернень від дітей, які повідомили про спроби вербування з боку росіян.

Про це в етері телемарафону розповів начальник ювенальної поліції України Василь Богдан, пише Укрінформ.

"Ми наразі спостерігаємо стійку динаміку до підвищення кількості звернень від дітей про спроби вербування. На сьогодні до органів Нацполіції з цього приводу звернулися майже 50 дітей, які повідомляють, що до них через месенджери та соцмережі звернулися невідомі особи з вигаданих акаунтів, які агітували до вчинення підпалів авто військових, будівель держорганів та органів місцевого самоврядування, об’єктів цивільної та критичної інфраструктури, а також збору різної інформації, за що і обіцяли фінансову винагороду", – зазначив Богдан.

За його словами, підрозділ ювенальної превенції Нацполіції спільно із СБУ реалізує інформаційну кампанію по всій Україні. Під час візитів до шкіл проводять лекції, розмови та відкриті уроки для підлітків, щоб підвищити рівень їхньої правової обізнаності.

Правоохоронці також працюють із батьками та педагогами – пояснюють, як розпізнати ознаки вербування, як говорити з дітьми та як діяти в разі загрози.

РЕКЛАМА:

Спочатку дітям можуть пропонувати виконувати легкі завдання на кшталт збору інформації про розташування військових об’єктів або розклеювання листівок, які дискредитують ЗСУ чи мають елементи пропаганди РФ, а потім вже можуть пропонувати важчі завдання.

Читайте також : Двоє юнаків з Кривого Рогу отримали нагороди, бо відмовили вербувальникам ФСБ

Нагадаємо, раніше у МОН пояснювали, як зрозуміти, що дитину завербували російські спецслужби.

А на Дніпропетровщині правоохоронці нагородили двох підлітків, які не піддалися на спробу вербування з боку ФСБ.