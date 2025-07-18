Професор Микита Василенко, відомий сексистськими висловлюваннями, програв суд щодо поновлення в КНУ

Микита Василенко не погодився з рішенням суду і подав апеляцію

Колишній викладач Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микита Василенко, якого звільнили через сексистські висловлювання, програв суд щодо поновлення на посаді.

Про це йдеться у рішенні суду.

До Шевченківського райсуду Микита Василенко звернувся у січні цього року. Він просив суд визнати незаконним наказ університету про звільнення та поновити його на посаді.

Окрім цього, він домагався виплатити йому 5 тисяч гривень моральної компенсації та середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Свій позов науковець обґрунтував тим, що на момент звільнення перебував на лікарняному через гіпертонічний криз, а тому своє звільнення вважає незаконним.

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У відповідь університет зазначив, що Микита Василенко порушив умови контракту, згідно з яким він мав би дотримуватися Етичного кодексу університетської спільноти та Порядку запобігання та протидії дискримінації, булінгу, гендерно-обумовленому насильству.

Прикладом цього стало скандальне інтерв’ю в грудні 2024 року, в якому він висловився про "голодних українських жінок", які чекають на "іноземних миротворців".

"Ви уявляєте, як це вирішить демографічну проблему. Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок, які не пройшли випробування фронтом, а вихованих на хороших європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких або на війні уже вбиті, або покалічені", – зазначав він у інтерв’ю на проросійському YouTube-каналі Олександра Шелеста, ексведучого забороненого каналу Newsone.

Що ж до аргументу про лікарняний, то університет визнав, що спершу Микиту Василенка справді звільнили під час лікарняного – 27 грудня. Проте, коли помітили цей нюанс, у документи внесли корективи – законодавство це не забороняє. Лікарняний чоловіка закінчувався 30 грудня, тож його звільнення оформили 31-м числом.

Зваживши всі за і проти, суд вирішив не задовольняти позов. Згідно з інформацією на сайті Судової влади, Микита Василенко вирішив оскаржити це рішення і подав апеляцію.

Хто такий Микита Василенко

Микита Василенко – доктор філології, кандидат філософських наук, раніше викладав журналістські розслідування у навчально-науковому Інституті журналістики.

Також Василенко був членом політради політичної партії "Союз Лівих Сил", яку у 2022 році заборонили як проросійську.

До повномасштабної війни він був частим гостем і запрошеним "експертом" проросійських каналів Віктора Медведчука і Євгена Мураєва (ZIK, Newsone і "НАШ"), а після їхньої заборони почав виступати на YouTube-каналах, створених тими ж медійниками.

У лютому 2024 року випускниця ННІЖ, військова журналістка Оксана Паращак, поскаржилася на сексизм з боку професора. За її словами, на парах Василенко розповідав, що "жінки можуть чогось досягнути лише у чотири способи: чоловік, коханець, батько, брат".

"В особистій розмові одній зі студенток (яка вирішила не розголошувати свого імені) Василенко М. К. "пропонував стати музою, а якщо та відмовиться, у неї не буде карʼєри", – писала Оксана. Тоді Василенку оголосили першу догану.

Після висловлювання про "голодних жінок" українські медійники, серед яких і колишні випускники Інституту журналістики, обурились та закликали звільнити Василенка з Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Врешті університет це й зробив.