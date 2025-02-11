Скільки коштів у 2024 році в Україні спрямували на освіту? Дані Мінфіну

У 2024 році видатки на освіту в Україні становили майже 350 мільярдів гривень

У 2024 році сукупні видатки на освіту в Україні становили 348,4 мільярда гривень. З них видатки державного бюджету – 172 мільярди гривень.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

У відомстві також конкретизували, на що були спрямовані ці кошти. Зокрема, 100,9 мільярда гривень витратили на виплату заробітної плати понад 460 тисячам педагогічних працівників.

Ще 46 мільярдів гривень спрямували на фінансування здобуття вищої освіти, зокрема, держава вперше надала гранти для здобуття вищої освіти для 13 тисяч осіб на загальну суму 143,9 мільйона гривень.

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1,4 мільярда гривень витратили на видання та придбання підручників – за ці кошти видали 8 944 тисячі примірників підручників для учнів 7-х та 11-х класів, а також осіб з особливими освітніми потребами та підручників шрифтом Брайля.

Ще 1,3 мільярда гривень спрямували на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти. За ці кошти облаштували укриття у 62 школах прифронтових областей: Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської.

Також 1,1 мільярда гривень знадобилося для забезпечення харчуванням 1 мільйона учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

Ще 1,3 мільярда гривень спрямували на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, відповідно до реформи "Нова українська школа".

Крім того, 1 мільярд гривень спрямували на придбання 417 шкільних автобусів.

Серед інших витрат:

придбання обладнання, створення та модернізація їдалень (харчоблоків) у закладах загальної середньої освіти, зокрема реконструкція та капітальний ремонт їдалень (харчоблоків) у 173 закладах освіти – 829,6 мільйона гривень;

(харчоблоків) у 173 закладах освіти – 829,6 мільйона гривень; створення 88 навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти – 522,1 мільйона гривень;

сучасної професійної (професійно-технічної) освіти – 522,1 мільйона гривень; державна підтримка з надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг 48 тисям дітей з особливими освітніми потребами у різних закладах освіти – 286,1 мільйона гривень.

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році в Україні використали лише 52,7% субвенції для підвищення кваліфікації вчителів Нової української школи (НУШ). Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак назвав цей процес "глобальною профанацією".