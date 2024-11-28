Держбюджет-2025: як розподілять видатки на освіту і науку

Новий бюджет на 2025 рік передбачає зміни у фінансуванні освіти

У законі про державний бюджет на 2025 рік, який підписав президент України Володимир Зеленський, передбачено майже 195 мільярдів гривень видатків на сферу освіти і науки.

Ключовий напрям – фінансування фахової передвищої і вищої освіти. На ці потреби спрямовано 55,6 мільярда гривень, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Також 12 мільярдів гривень з бюджету спрямують на доплати вчителям: по 1000 гривень щомісяця з 1 січня та по 2000 гривень – з 1 вересня 2025 року.

На облаштування укриттів у школах виділили 6,2 мільярда гривень, а на підтримку наукових досліджень – 3,3 мільярда гривень.

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Для забезпечення харчування учнів початкових класів у бюджеті передбачено 2,9 мільярда гривень, а на розвиток Нової української школи (НУШ) – 2,15 мільярда гривень.

Закупівля шкільних автобусів фінансуватиметься в обсязі 1,6 мільярда гривень, а модернізація харчоблоків – 960 мільйонів гривень.

На створення навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти передбачено 540 мільйонів гривень, а на забезпечення протипожежного захисту у закладах загальної середньої освіти – 500 мільйонів гривень.

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