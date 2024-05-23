Що робити, якщо у "Резерв+" неправильні дані чи статус "у розшуку"? Відповідь Міноборони

У деяких випадках доведеться з'явитися до ТЦК, аби вирішити проблему з оновленням даних через застосунок.

Застосунок "Резерв+" був створений для того, щоб спростити процес оновлення даних на вимогу нового закону про мобілізацію. Після його запуску користувачі зіткнулися з деякими проблемами, зокрема статусом "у розшуку", некоректними даними про себе та неможливістю авторизуватися.

Міністерство оборони України дало відповіді на найпоширеніші питання, які виникають в українців під час використання застосунку "Резерв+".

У відомстві звертають увагу на те, що вимога щодо оновлення даних не стосується військовослужбовців і жінок, які не стоять на військовому обліку. Цим категоріям українців, а також особам, віком до 18 років та старшим за 60 років, не потрібно завантажувати застосунок.

Що робити, якщо дані у "Резерв+" неправильні?

Якщо відомості з реєстру "Оберіг", які з’явилися в застосунку "Резерв+", неактуальні, варто звернутися до територіального центру комплектування, де особа стоїть на обліку, пояснюють у Міноборони.

У відомстві зазначають, що причиною цього могли стати помилки працівників ТЦК при внесенні даних до реєстру.

Як діяти, якщо у "Резерв+" з’явився статус "у розшуку"?

Цей статус присвоюють особам, які порушили правила військового обліку. В цьому випадку варто з’явитися до ТЦК, кажуть у міністерстві.

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Якщо статус "у розшуку" у застосунку отримав військовослужбовець, то, ймовірно, ТЦК не оновив дані реєстру після вступу особи на службу. Прискорити оновлення інформації можна, звернувшись до територіального центру комплектування.

Чи треба з’явитися до ТЦК після оновлення даних у "Резерв+"?

У Міноборони переконують: особа, яка внесла свої дані за допомогою "Резерв+", вже виконала обов’язок закону про оновлення персональної інформації. Після цього комунікувати з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки з цією ж метою не потрібно.

У Міністерстві оборони підкреслюють, що застосунок діє у тестовому режимі, тому команда розробників намагається оперативно усунути всі помилки.

Крім того, оновити дані військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть до 18 липня. Тому якщо наразі авторизуватися у застосунку не вдається, це можна спробувати зробити пізніше.

Нагадаємо, найближчим часом направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) можна буде отримати через застосунок "Резерв+".