Мобілізований і контрактник: яка різниця в умовах військової служби

Під час воєнного стану в Україні можна піти служити за контрактом або мобілізуватися

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. За словами Володимира Зеленського, станом на кінець січня у Збройних Силах налічувалося майже 900 тисяч військовослужбовців. До них належать як мобілізовані, так і ті, хто служить у війську за контрактом.

Яка різниця між цими двома видами служби, та чи відрізняється розмір виплат, тривалість відпусток і лікарняних – пояснюємо далі.

Служба за контрактом

Контракт про проходження військової служби в Збройних Силах України – добровільна письмова угода, яку укладають громадянин та держава від імені Міністерства оборони. Документ встановлює правові відносини між сторонами на час, коли військовий проходить службу.

Особи рядового складу можуть укласти контракт на термін до 3 років, особи сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років.

Якщо військовослужбовець уклав контракт під час періоду проведення мобілізації, він не розривається та продовжується. За законом "Про військовий обов'язок і військову службу", контрактники служать до закінчення воєнного стану, оголошення демобілізації або до моменту, коли з'являються підстави для звільнення.

Виняток – українці віком від 18 до 25 років. Під час воєнного стану строк контрактної військової служби для них становить один рік.

Крім того, новий договір із ЗСУ доведеться підписати, якщо військовий захоче змінити вид служби.

Хто може піти на контрактну форму служби у війську

Під час воєнного стану укласти контракт можуть українці від 18 до 60 років, які стоять на військовому обліку і придатні до служби за станом здоров’я. Ще одна умова для контрактників – наявність базової загальної середньої освіти.

Крім того, служити за контрактом можуть жінки, які не перебувають на обліку, та іноземці.

Перейти на таку форму служби має змогу й людина, яка вже була мобілізована і виконує бойові завдання.

За законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", укласти контракт із ЗСУ можуть військові, яких звільнили зі служби через поранення. Зокрема, якщо вони отримали інвалідність.

Як укласти контракт із ЗСУ і куди звертатися?

Для того, щоб добровільно потрапити до війська, можна піти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також можна напряму звернутися з цим до конкретного військового підрозділу. Ще один спосіб – скористатися платформами з військовими вакансіями, через які підрозділи рекрутують людей.

Одна з головних відмінностей служби за контрактом від мобілізації – у межах першої є можливість обрати підрозділ і спеціальність. Однак це може не спрацювати, коли бажаний підрозділ повністю укомплектований або він не потребує нової людини на певну військову посаду.

За законом "Про військовий обов'язок і військову службу", перед тим, як укласти контракт, людина повинна пройти професійно-психологічний відбір, перевірку та випробування. Військовозобов'язаного перевірятимуть на рівень фізичної підготовки, мотивацію до служби, психологічну стійкість.

Випробування буде тривати у термін від одного до шести місяців. Перед цим людина має пройти медичний огляд у військово-лікарської комісії. Якщо вона не пройшла відбір, її мобілізують.

Утім, випробування не доведеться проходити курсантам військових вишів, військовим, які раніше проходили службу упродовж шести й більше місяців, та військовослужбовцям Служби безпеки, зовнішньої розвідки, Управління державної охорони.

Контрактники служать у війську до кінця воєнного стану або до оголошення демобілізації Oles_Navrotskyi/depositphotos

Служба за призовом під час мобілізації

Загальна мобілізація – оперативний механізм поповнення лав Збройних Сил під час воєнного стану для захисту держави. Призвати на службу в цей період можуть усіх, хто стоїть на військовому обліку і не мають обмежень, які б завадили нести військову службу.

Служба мобілізованих українців триватиме до закінчення воєнного стану або до оголошення демобілізації. Звільнитися зі служби мобілізовані також можуть, якщо мають підставу, передбачену законом.

Хто може мобілізуватися?

За оновленим законом, під мобілізацію підпадають усі військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні до служби за станом здоров'я. Також ті, хто не мають права на відстрочку. До 25 років чоловіків можуть мобілізувати лише за їхньою згодою.

Жінки мають змогу мобілізуватися тільки тоді, коли здобудуть фармацевтичну або медичну освіту або мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю. Для цього їм потрібно стати на військовий облік.

Як відбувається призов мобілізованих?

Мобілізованих відправлятимуть на службу у ті військові частини та з'єднання, які потребують комплектування або доукомплектування. Тобто, обрати бажаний підрозділ буде складніше, ніж контрактникам.

У межах такого виду призову військовозобов'язаному або резервісту вручають повістку про виклик до територіального центру комплектування, далі він проходить медогляд для визначення придатності до служби і представники ТЦК перевіряють, чи той не має підстав для відстрочки. Згодом документально оформлюють призов і відправляють до місця проходження служби.

Мобілізовані, як і контрактники, мають змогу брати безпосередню участь у бойових діях, займати керівні посади та отримувати військові звання.

Умови звільнення зі служби для мобілізованих і контрактників

Військовий, якого призвали до служби під час мобілізації, може звільнитися з неї:

за станом здоров’я (на підставі висновку ВЛК про "непридатність" або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

через сімейні обставини (за умови, якщо не вирішив продовжувати військову службу за власним бажанням);

якщо йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі;

якщо його позбавили громадянства України;

після звільнення з полону (якщо не висловив бажання продовжувати службу);

якщо його призначили на посаду судді, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

за віком, якщо йому виповнилося 60 років;

якщо отримав інвалідність (і не висловив бажання продовжувати військову службу).

Військові-контрактники під час воєнного стану, мають такі ж умови для завершення служби, як і мобілізовані. Однак іноземці, які уклали контракт із ЗСУ і служили не менш ніж шість місяців, можуть покинути її за власним бажанням.

Мобілізовані українці та контрактники мають однакові підстави для звільнення зі служби Chyvache/depositphotos

Виплати для мобілізованих та контрактників

Грошове забезпечення військового не залежить від того мобілізований він, чи контрактник. Розмір виплати встановлюють відповідно до посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби.

Виняток – одноразова виплата за укладання першого контракту із ЗСУ та окремі виплати мобілізованим, які можуть ініціювати міські ради.

У 2024 році за перший контракт військові рядового складу отримують 24 224 гривні, сержантського і старшинського складу – 27 252 гривні, офіцерського – 30 280 гривень.

Додаткові виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць отримують військовослужбовці, які беруть участь в активних бойових діях.

За постановою Кабміну, окрім цієї суми, військові, які беруть участь у бойових діях, отримуватимуть грошову винагороду в розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів служби. 50 тисяч гривень – військовослужбовці, які виконують завдання у складі військового органу управління.

На термін служби також не припиняється діяльність фізичних осіб підприємців. Тобто військовий може не закривати ФОП і при цьому не платити єдиний соціальний податок та єдиний соціальний внесок, якщо пізніше планує відновити таку діяльність. Для цього потрібно подати відповідну заяву разом із копією військового квитка до податкового органу.

Однак за законом, вести підприємницьку діяльність не можуть військово-посадові особи. Це військовослужбовці, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обовʼязки.

Якщо така людина має ФОП і стає на військову посаду в ЗСУ, то упродовж 15 днів повинна його закрити. За порушення вимоги можна отримати адміністративну відповідальність.

Відпустки та лікування для тих, хто служить за мобілізацією і за контрактом

І тим, хто долучився до війська за мобілізацією, і тим, хто підписав контракт, надають однаковий термін відпустки. Під час дії воєнного стану військовослужбовці з вислугою до 10 років мають право на 30 днів щорічної оплачуваної відпустки і на відпустку за сімейними обставинами до 10 календарних днів.

Жінки-військовослужбовиці додатково йдуть у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. Крім того, мають право на відпустку для догляду за дитиною, поки тій не виповниться три роки.

Особливих відмінностей в умовах лікування на різних видах служби немає. Після змін у законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", мобілізовані та контрактники мають право лікуватися упродовж 12 місяців. До цього періоду належить як перебування у медзакладах, так і відпустка для відновлення після лікування.