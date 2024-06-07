Де можна оновити військово-облікові дані і чи вистачить для цього Резерв+?

За оновленим законом про мобілізацію, кожен військовозобов'язаний віком від 18 до 60 років повинен оновити свої облікові дані до 16 липня 2024 року. Тобто актуалізувати персональну інформацію, яка потрібна для військового обліку.

Зараз це можна зробити трьома шляхами:

піти до територіального центру комплектування і соціальної підтримки ( ТЦК та СП );

скористатися послугою у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

уточнити дані у мобільному додатку Резерв+ .

Чи достатньо буде обрати один із варіантів, і в якому випадку таки доведеться відвідати ТЦК – розповідаємо далі.

Які дані можна оновити в Резерв+?

У застосунку Резерв+ можна уточнити свою адресу проживання, контактний номер телефону та адресу електронної пошти.

Для авторизації потрібно використати систему BankID НБУ, обрати свій банк з переліку і використати Дія.Підпис. Далі підтвердити або відредагувати персональну інформацію, яка з’явиться у відповідних полях.

Після оновлення даних у Резерв+ з'явиться статус:

на обліку;

уточнюється (інформацію ще опрацьовують);

у розшуку (військовозобов'язаного може затримати ТЦК);

знято з обліку (для поліції, ДСНС);

виключено з обліку (для військових та непридатних до служби).

Крім того, в додатку можна побачити деякі дані з електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Однак самостійно змінювати такі дані не можна. Серед них:

прізвище, ім'я, по батькові;

вид обліку чи дата зняття (виключений);

категорія обліку;

дата народження;

відмітка про відстрочку, бронювання, дати їхнього закінчення;

постанова ВЛК і дата проходження;

військове звання;

код і найменування військово-облікової спеціальності;

податковий номер (РНОКПП);

унікальний номер у реєстрі "Оберіг";

ТЦК та СП, де людина перебуває на обліку.

У додатку Резерв+ можна побачити дані з електронного реєстру "Оберіг" Міністерство оборони України

У реєстрі "Оберіг" також є інформація про місце роботи військовозобов’язаного, сімейний стан, відомості про членів сім'ї, освіту, стан здоров'я. Ці дані не вдасться побачити у застосунку Резерв+.

Доступ до повного електронного реєстру є лише в Міністерства оборони, Генштабу, СБУ, Служби зовнішньої розвідки і ТЦК. Змінювати облікові дані в реєстрі "Оберіг" мають право лише уповноважені працівники територіального центру комплектування.

Як уточнити дані у ЦНАПі?

Адресу проживання, номер телефону та електронну пошту також можна актуалізувати у ЦНАПі. Для цього Міністерство цифрової трансформації розробило відповідний електронний функціонал.

Утім, з іншими питаннями, які стосуються військового обліку, тут допомогти не зможуть.

Щоб уточнити облікові дані, до ЦНАПу з собою потрібно взяти:

український паспорт;

податковий номер (ідентифікаційний код);

мобільний телефон.

Військово-облікові дані можна оновити в ЦНАПі Міністерство цифрової трансформації

Далі потрібно прийти до центру надання адмінпослуг, надати актуальні дані про себе та підтвердити їх. Адміністратор внесе дані в електронну систему, інформація автоматично з'явиться в реєстрі "Оберіг" і заявник отримає витяг про актуалізацію даних з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу.

У Мінцифри кажуть, що оновлення інформації в центрі надання адмінпослуг підійде навіть тим, хто не має військового квитка або багато років не був у військкоматі. У такий спосіб можна уникнути штрафу, запевняють у Міністерстві.

Кому потрібно йти до ТЦК та СП

Останній варіант для оновлення даних з переліку – візит до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там можна уточнити ту ж потрібну для військового обліку інформацію, що й у Резерв+ та ЦНАПі.

Крім того, до ТЦК доведеться звернутися військовозобов’язаним, які побачили у Резерв+ неправильний статус чи розбіжності з даними у військовому квитку.

Лише у центрі комплектування людину зможуть поставити на військовий облік та за потреби оформити відстрочку.

Якщо Резерв+ видає "у розшуку"

Якщо у додатку електронного кабінету військовозобов’язаного неправильно вказаний статус або там з'явиться висновок "у розшуку", доведеться звернутися до служби підтримки застосунку або до ТЦК та СП, каже речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"У нас є чимало таких випадків, у тому числі серед чинних військовослужбовців, які експерементували з цим застосунком. У реєстр "Оберіг" вносилися дані з паперових карток і людський фактор тут теж виключити не можна. І відповідно ми зараз зробили службу підтримки Резерв+, з якою можна зв'язатися і надіслати туди інформацію. Також чому так сталося можна з'ясувати через ТЦК та СП", – говорить представник МОУ.

Якщо ж Резерв+ показує статус "у розшуку", ймовірно, військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК чи на ВЛК за терміном, вказаним у повістці або не став на військовий облік. Однак нагадаємо, що такі статуси можуть з'явитися в додатку помилково.

Якщо дані у військовому квитку не відповідають даним з електронного кабінету

За законом про мобілізацію, усі військовозобов'язані чоловіки мають всюди носити з собою військово-обліковий документ у паперовій формі. Якщо під час перевірки виявиться, що дані у військово-обліковому документі відрізняються від даних в електронному реєстрі "Оберіг", його визнають недійсним.

Тож якщо відомості з "Оберегу", які можна побачити у Резерв+, змінилися, але у військовому квитку залишилися застарілими, потрібно звернутися до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку.

Йдеться про інформацію, яка повинна бути у графах 1-5, 13 та 14 військово-облікового документа.

Якщо дані у військовому квитку і реєстрі "Оберіг" не збігаються, потрібно звернутися до ТЦК та СП daks1984/depositphotos

У графі 1 вказують належність до військового обов’язку – людина призовник, військовозобов’язаний чи резервіст. Якщо її виключили з військового обліку, то зазначають з якої саме категорії.

У графі 2 можна знайти реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо його немає – серію та номер паспорта.

У графі 3 у військовозобов’язаних та резервістів повинен бути вказаний склад – рядовий, сержантський, старшинський чи офіцерський.

У графі 4 зазначають військове звання військовозобов’язаних та резервістів. Для призовників вона не заповнюється.

У графі 5 цифрами вказують військово-облікову спеціальність людини. Її визначають відповідно до переліків, затверджених Міноборони.

У графі 13 повинна бути дата взяття на військовий облік та найменування районного, міського ТЦК та СП, де людина перебуває на обліку. Якщо її звідти зняли, зазначають дату і причину виключення.

Графа 14 заповнюється, якщо людину знімають з військового обліку через призов на військову службу або вступ на навчання у військові навчальні заклади чи військові підрозділи закладів освіти. Або ж якщо людину направили на альтернативну (невійськову) службу, в установи для виконання покарань або визнали непридатним до військової служби через вік.

Уточнити відомості треба впродовж 7 днів після того, як вони змінилися. У ТЦК дані зможуть оновити як у військовому квитку, так і в реєстрі "Оберіг". Нову інформацію працівники центру комплектування вносять у реєстр на місці або отримують її з інших реєстрів.

Дізнатися, у який саме центр комплектування потрібно йти, можна у своєму військово-обліковому документі або в застосунку Резерв+.

Щоб змінити облікові дані у ТЦК, варто принести з собою такі документи:

український паспорт;

податковий номер (ідентифікаційний код);

військовий квиток (тимчасове посвідчення);

медичні документи;

довідку про освіту.

Якщо потрібно оформити відстрочку або відновити військовий квиток

Коли у військовому квитку потрібно змінити дані про наявність відстрочки, бронювання, як працівника, чи зняття з військового обліку, також доведеться звернутися до ТЦК та надати відповідні документи для підтвердження.

Крім того, до територіального центру комплектування доведеться прийти, якщо людина не стоїть на військовому обліку або втратила свій військовий квиток. У такому випадку потрібно буде подати до ТЦК та СП відповідну заяву.

Однак у законі про військовий обов'язок і військову службу наголошують, що "кожен військовий, військовозобов’язаний та резервіст зобов’язаний надійно зберігати військовий квиток". Тому якщо людина втратила документ, їй доведеться заплатити штраф від 510 до 850 гривень.