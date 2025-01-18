Місяць вперше внесли до всесвітнього переліку спадщини, яка потребує збереження

Всесвітній фонд пам’яток (World Monuments Fund, WMF) оприлюднив список із 25 об’єктів світу, що потребують збереження. До нього потрапили не лише історичні будівлі чи регіони. До переліку внесли Місяць.

Це вперше, коли місце за межами Землі додали до цього списку, пише CNN.

Ухвалюючи таке рішення, до уваги взяли такі факти:

початок нової космічної ери,

понад 90 історичних об’єктів, які розташовані на Місяці,

відбиток черевика астронавта Ніла Армстронга,

понад сотня інших артефактів з місії "Аполлон-11".

РЕКЛАМА:

"Вперше Місяць додано до переліку об'єктів, що відображає нагальну потребу у визнанні та збереженні артефактів, які свідчать про перші кроки людства за межами Землі. Це – визначальний момент у нашій історії.

Такі предмети, як-от камера, що зняла телевізійну трансляцію висадки на Місяць, меморіальний диск, залишений астронавтами, та багато інших є символічними для цієї спадщини", – наголосила президентка і головна виконавча директорка фонду Бенедикт де Монтлор.

Читайте також : Що приховує Місяць? 10 маловідомих фактів про супутника Землі

За її словами, інтенсивна діяльність на Місяці не супроводжується певними правилами, які б захищали Місяць від негативних впливів. Тому історичні артефакти можуть бути випадково знищені чи пошкоджені у ході місячної діяльності.

Серед об'єктів, що потрапили до цьогорічного списку, – історична міська структура Гази, де війна внаслідок війни з Ізраїлем загинуло чимало людей.

Також до списку увійшов київський Будинок вчителя. Через масові обстріли у жовтні 2022 року ударна хвиля зруйнувала скляний купол будівлі.