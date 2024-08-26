Через атаку РФ: МОН продовжило термін подачі документів на магістратуру

У відомстві продовжили термін подачі документів для вступу на бюджет

Через російський обстріл 26 серпня і проблеми з електропостачанням, які виникли в деяких регіонах, Міністерство освіти і науки ухвалило рішення про продовження термінів подачі документів на магістерські програми.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування на бюджет, зможуть подати документи до закладів вищої освіти до 18 години 27 серпня.

Відповідний наказ опублікував заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Як повідомили в Державному підприємстві "Інфоресурс", також для цієї категорії вступників перенесено кінцевий термін зарахування на бюджет з 27 на 28 серпня.

"Водночас без змін лишається дата початку надання рекомендацій на контракт – з 28 серпня (відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції)", – додали там.

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Крім того, відомство продовжило до 27 серпня термін переведення на вакантні місця бюджету вступників до закладів фахової передвищої освіти на основі 11 класів школи.

Нагадаємо, цьогоріч 32 тисячі охочих вступити на магістратуру отримали рекомендації для зарахування на бюджет.