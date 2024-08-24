Скільки вступників на магістратуру отримали рекомендації до зарахування на бюджет? Дані МОН

Вступники з рекомендацією на бюджет мають підтвердити місце навчання до 26 серпня

24 серпня 32 тисячі охочих вступити на магістратуру отримали рекомендації до зарахування на бюджет. Наступний кроком для майбутніх студентів стане підтвердження місця навчання.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Перевірити статус заявки на навчання можна в електронних кабінетах вступників. За умови отримання рекомендації на бюджет навпроти однієї з поданих заяв статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування навчання за державним (регіональним) замовленням".

"Зазначаємо, що на бюджет надається тільки одна рекомендація за однією заявою. Тобто, якщо статус однієї заяви змінився на "Рекомендовано", то в інших заявах він не зміниться. Вам потрібно або виконати вимоги за цією заявою, або чекати рекомендацій на контракт", – пояснюють у відомстві.

Вступники мають підтвердити місце навчання до 18 години 26 серпня. Це можна зробити, наклавши кваліфікований електронний підпис (КЕП), зокрема "Дія. Підпис", або завантажити скановану заяву створену власноруч.

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До моменту підтвердження закладом освіти того, що вступник виконав умови до зарахування, вибір місця навчання можна скасувати в електронному кабінеті.

Надалі слід ознайомитися з умовами зарахування, які висуває обраний для навчання заклад вищої освіти. Після чого необхідно укласти з вишем договір.

Після зарахування в електронному кабінеті зміниться статус заяви на "Включено до наказу".

Рекомендації на контракт надаватимуть з 28 серпня, а до 31 жовтня заклади освіти можуть проводити додатковий набір на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб (контракт).

Раніше заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький повідомив, що у ході цьогорічної вступної кампанії до українських вишів з тимчасово окупованих території вступили понад 4 тисячі абітурієнтів.