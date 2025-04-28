МОН закликають розробити механізм реагування на сексизм і домагання у вишах: петиція

Онлайн-ресурс "Гендер в деталях" подав петицію до Міністерства освіти і науки з вимогою запровадити системну політику протидії сексизму, сексуальним домаганням і гендерно зумовленому насильству у закладах вищої освіти та розробити механізм реагування на такі випадки.

Петицію зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів України.

Її автори стурбовані зростанням кількості випадків сексуальних домагань, насильства та зґвалтувань у вишах. Вони зазначили, що адміністрації університетів і законодавчі органи не реагують на них належним чином.

"Попри те, що тема є резонансною і привертає увагу як медіа, так і активістів майже 10 років, не було зроблено системних кроків для її виявлення та вирішення.

Це, зокрема, підтверджують випадки сексуальних домагань, пов'язані з Андрієм Білоусом і Йосипом Лосем, які стали відомими у 2025 році, та викликають серйозне занепокоєння", – йдеться у змісті петиції.

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Чого вимагають автори петиції?

Через відсутність чіткого алгоритму реагування на сексизм, сексуальні домагання та гендерно зумовлене насильство постраждалі залишаються без належного захисту.

Зважаючи на це, "Гендер в деталях" закликає МОН розробити та впровадити ефективний механізм запобігання сексизму, сексуальним домаганням та гендерно зумовленому насильству в закладах вищої освіти, який передбачатиме:

ухвалення політики протидії сексизму, сексуальним домаганням та гендерно зумовленому насильству (йдеться про розробку та впровадження єдиної для всіх ЗВО політики, яка чітко визначатиме поняття, форми та наслідки сексизму, сексуальних домагань і насильства);

створення прозорого і конфіденційного процесу подання та неупередженого розгляду скарг для постраждалих, який гарантуватиме їхню безпеку;

створення незалежної комісії з розгляду скарг і оновлення політики у кожному ЗВО, до складу якої входитимуть представники(-ці) адміністрації вишу, студентства та незалежні експерт(к)и;

визначення та призначення осіб, відповідальних за дотримання політики протидії сексизму, сексуальним домаганням та гендерно зумовленому насильству;

розробка механізмів запобігання таким випадкам, зокрема проведення тренінгів, просвітницьких заходів, інформаційних кампаній, а також формування культури доброчесності та нульової толерантності до насильства;

обов’язкове ознайомлення викладачів із політикою запобігання сексизму, сексуальним домаганням та гендерно зумовленому насильству на початку кожного навчального року через відповідні накази, спеціалізовані лекції чи курси.

"Важливо, аби тренінги (зокрема, для здобувачів та здобувачок освіти) у ЗВО мали можливість спиратись на засади, закладені ще у шкільній сексуальній освіті. Саме вона в подальшому має стати першим кроком у формуванні критичного мислення щодо сексизму, сексуальних домагань та гендерно зумовленого насильства, а також навчити дітей і підлітків розуміти свої кордони й право на безпечне середовище.

Ми переконані, що впровадження цих заходів сприятиме створенню безпечного та сприятливого середовища для навчання та роботи в українських університетах, а також підвищить довіру до системи вищої освіти в цілому", – йдеться у тексті.