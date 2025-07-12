Симулятори дронів і турнікети: МОН затвердило перелік обладнання для предмета "Захист України"
В Україні затвердили оновлений перелік необхідних засобів навчання та обладнання для викладання старшокласникам оновленої дисципліни "Захист України".
Відповідний наказ ухвалили в Міністерстві освіти і науки України.
Крім звичних дошок, маркерів, стільців і столів, у перелік увійшли:
- симулятори управління дронами типу FPV із комп’ютерами;
- інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;
- радіостанції для вивчення основ зв’язку;
- елементи тренажерної траси;
- манекени для навчання реанімації та першій допомозі;
- турнікети та джгути;
- комплекти тактичної медицини;
- каски та бронежилети.
"Оновлене обладнання дасть змогу навчити учнів і учениць навичок домедичної допомоги, які рятують життя, підготувати їх до використання сучасних технологій у сфері безпеки, розвинути критичне мислення та стійкість до дезінформації, а також сформувати практичні вміння для дій у надзвичайних ситуаціях", – вважають у відомстві.
Нагадаємо, у 2024 році МОН затвердило оновлену програму дисципліни "Захист України", який відтепер викладатимуть у спеціальних навчальних центрах, що працюють на декілька шкіл.
За словами Оксена Лісового, з освітньої програми предмета викинули "все, що туди потрапило за радянським підходом", а дівчат та хлопців навчають разом, а не окремо, як це було раніше.
У міністерстві кажуть, що новий підхід до викладання враховує сучасні виклики та потреби у сфері національної безпеки та націлений за формування патріотичної свідомості та розвиток практичних навичок.