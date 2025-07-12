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Симулятори дронів і турнікети: МОН затвердило перелік обладнання для предмета "Захист України"

Анна Коваленко — 12 липня, 12:51
Симулятори дронів і турнікети: МОН затвердило перелік обладнання для предмета Захист України
Оновлену програму предмета затвердили минулого року
Фото: olegda88.gmail.com/Depositphotos

В Україні затвердили оновлений перелік необхідних засобів навчання та обладнання для викладання старшокласникам оновленої дисципліни "Захист України".

Відповідний наказ ухвалили в Міністерстві освіти і науки України.

Крім звичних дошок, маркерів, стільців і столів, у перелік увійшли:

  • симулятори управління дронами типу FPV із комп’ютерами;
  • інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;
  • радіостанції для вивчення основ зв’язку;
  • елементи тренажерної траси;
  • манекени для навчання реанімації та першій допомозі;
  • турнікети та джгути;
  • комплекти тактичної медицини;
  • каски та бронежилети.

"Оновлене обладнання дасть змогу навчити учнів і учениць навичок домедичної допомоги, які рятують життя, підготувати їх до використання сучасних технологій у сфері безпеки, розвинути критичне мислення та стійкість до дезінформації, а також сформувати практичні вміння для дій у надзвичайних ситуаціях", – вважають у відомстві.

Нагадаємо, у 2024 році МОН затвердило оновлену програму дисципліни "Захист України", який відтепер викладатимуть у спеціальних навчальних центрах, що працюють на декілька шкіл.

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За словами Оксена Лісового, з освітньої програми предмета викинули "все, що туди потрапило за радянським підходом", а дівчат та хлопців навчають разом, а не окремо, як це було раніше.

У міністерстві кажуть, що новий підхід до викладання враховує сучасні виклики та потреби у сфері національної безпеки та націлений за формування патріотичної свідомості та розвиток практичних навичок.

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