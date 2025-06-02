Скільки школярів повернулися за парти протягом останнього навчального року? Дані МОН

Скільки школярів повернулися до очного навчання у 2024-2025 навчальному році?

Протягом 2024-2025 навчального року щонайменше 100 тисяч українських школярів перейшли з дистанційної на очну форму навчання.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова, пише "Укрінформ".

За даними МОН, всього в Україні 3,7 мільйона школярів, з них:

2,2 мільйона – навчаються очно;

759,1 тисячі – на змішаній формі,

391,3 тисячі – дистанційно;

363,9 тисячі – перебувають за кордоном і дистанційно навчаються в українських школах;

42,5 тисячі – живуть на тимчасово окупованих територіях і продовжують дистанційно навчатися в українських школах.

Кількість дітей, які навчаються дистанційно і перебувають на підконтрольній Україні території, протягом 2024-2025 навчального року скоротилась на 100-150 тисяч.

За словами Кузьмичової, розбіжність у 50 тисяч можна пояснити тим, що дистанційна форма навчання залежить від безпекової ситуації в кожному конкретному регіоні.

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"Тому на різних етапах це могло бути 100 тисяч, але пікове значення, яке ми спостерігали протягом цього навчального року, – скорочення до 150 тисяч", – зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що цього далося досягнути завдяки будівництву підземних навчальних закладів. У 2024 році на це спрямували 7,5 мільярдів гривень, коштом яких збудували та відремонтували 15 шкіл-укриттів.

У 2025 році додатково виділили 6,2 мільярда гривень на будівництво підземних шкіл у 144 закладах освіти. У 75-ти роботи вже тривають.

Нагадаємо, 21 травня у Запоріжжі відкрили сьому в області підземну школу. Вона розрахована на тисячу учнів.