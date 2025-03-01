МОН домовляється про вивчення української мови як іноземної у школах за кордоном

Міністерство освіти і науки веде перемовини з країнами-партнерами щодо впровадження в їхніх школах вивчення української мови як іноземної.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

За його словами, дані української системи освіти засвідчують, що за кордоном наразі перебувають 340 тисяч українських школярів. Подекуди українські діти вимушені вчити мову країни перебування, англійську та третю іноземну, якою "для розвантаження" часом обирають російську.

"Ми розуміємо, що українська мова як іноземна має перспективу, про що ведемо переговори з країнами-партнерами і маємо щодо цього схвальну позицію багатьох міністерств освіти.

Пропозиція передбачає вивчення української як мови для іноземців, тобто вивчення з азів. Однак це раціонально з погляду розвантаження наших дітей, і ми над цим працюємо", – розповів Лісовий.

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Міністр додав, що відомство "зробило низку кроків" у межах підготовчої роботи для цього, зокрема розробляє стандарти.

На питання щодо того, чи вдасться запровадити викладання української мови за кордоном у наступному навчальному році, Оксен Лісовий відповів, що це залежатиме від прогресу в переговорах із кожною країною.

"Точно ми якогось прогресу досягнемо з низкою країн, як-от Польщею, де [перебуває] найбільша кількість наших дітей", – вважає міністр освіти і науки.

Раніше в Міністерстві освіти і науки повідомили, що станом на січень 2025 року понад 355 тисяч українських дітей за кордоном одночасно навчаються в українських школах (дистанційно) та закладах освіти в країнах, де перебувають.