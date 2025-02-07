На узбережжя Одещини викинулися тисячі медуз: ймовірно, вони забруднені мазутом

На узбережжя Одещини масово викинулися медузи, на яких помітили забруднення, ймовірно, від мазуту.

Про це повідомив начальник науково-дослідного відділу нацпарку "Тузлівські лимани" Іван Русєв у Facebook.

"Третій тиждень працівники Національного природного парку "Тузлівські лимани" продовжують вести моніторинг за викидом мазуту на узбережжя Чорного моря в межах нацпарку і на прилеглих з парком ділянках.

Обстежуючи одну з ділянок нацпарку, ми виявили 2 км узбережжя, на якому було викинуто багато медуз виду аурелія вухата (Aurelia aurita)", – пише Русєв.

Лише на піску біля води еколог нарахував майже 5 тисяч дрібних медуз розмірами від 2 до 10 см. У воді на мілководному шельфі їх було більше, але порахувати їх не вдалося.

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За словами еколога, працівники нацпарку вперше спостерігали таке явище взимку.

За словами Русєва, медузи є надійними біоіндикаторами для дослідження впливу на мору різних забруднень, зокрема нейроксичних сполук, важких металів, пластику тощо.

Желеподібна Aurelia aurita містить слиз із бактеріями, що споживають вуглеводні, зокрема сиру нафту. Крім того, слиз медуз може агрегувати краплі різних нафтопродуктів з товщі води.

"Є гіпотеза про те, що більша кількість живих медуз призводить до швидшого споживання нафтопродуктів через поживні речовини, що містять азот і фосфор у їхньому слизу, що підтримує ріст специфічних бактерій. Відомо, що медузи – хижаки, що харчуються переважно дрібними планктонними тваринами. Їжу вони захоплюють ротом, через який безперервно видаляються рештки їжі. Імовірно, з планктоном медузи вживали і нанофракції нафтопродуктів", – пояснює еколог.

Медузи – це безхребетні водні тварини, чиє желеподібне тіло на 98% складається з води. Їх зарахували до тваринного світу лише через наявність травної системи та м'язових волокон, каже Русєв.

Травна система медуз складається з великого кишечника, шлунка та ротової порожнини, яка і поглинає їжу, і видаляє відходи.

Відтворення медуз відбувається доволі швидко: вони можуть розмножуватися статевим і нестатевим способами.

Аурелія вухата – один із найчисельніших видів медуз, як і медуза корнерот, яку вже викидало на узбережжя у 2022 році.

Аурелія має рожево-фіолетове забарвлення, а на краях її купола розташовані тонкі щупальця з жалючими клітинами. Ротові лопаті цього виду нагадують ослячі вуха, тому він отримав назву "аурелія вухата".

Зазвичай представники цього виду концентруються в глибоководній частині моря, і лише поодинокі особини наближаються до узбережжя.

Нагадаємо, у грудні 2024 року два російських танкери розломилися й затонули біля Керченської протоки, внаслідок чого в Чорне море потрапили тонни мазуту. У січні 2025 року Держекоінспекція виявила забруднення мазутом узбережжя на Одещині. Згодом на березі помітили "мазутних" птахів, один з яких помер.