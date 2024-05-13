Загрожує довічне: на Донеччині судитимуть чоловіка, який ґвалтував дочок співмешканки віком 8 і 12 років

Чоловік неодноразово ґвалтував двох доньок співмешканки 8 та 12 років

На Донеччині судитимуть чоловіка з Бахмутського району, який неодноразово ґвалтував доньок співмешканки віком 8 і 12 років.

Прокурори Бахмутської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом зґвалтування, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Неповнолітні дівчата разом із їхнім 5-річним братиком нині живуть у патронатній сім’ї.

"Після того, як сім’ю евакуювали з прифронтового населеного пункту, мати покинула своїх дітей та їх передали патронатній родині. Через деякий час дівчинка поскаржилась на біль внизу живота і її доставили до медичного закладу, де й з’ясувався факт зґвалтування.

Спочатку ми повідомляли, що чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку, йому було повідомлено про підозру. Зараз встановлена інформація щодо її 8-річної сестрички", – сказала "УП. Життя" речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

Слідство виявило, що з червня по вересень 2023 року 39-річний мешканець Бахмутського району напідпитку неодноразово ґвалтував неповнолітніх дівчат.

Чоловік не мав постійної роботи і ґвалтував дітей, коли їхньої матері не було вдома. За мовчання чоловік обіцяв їм гроші та одного разу заплатив 50 грн.

"Діти дуже боялись вітчима і 29-річної матері, яка систематично зловживала алкогольними напоями, тому планували втекти, забравши із собою братика 5 років", – кажуть правоохоронці.

Злочини "вітчима" викрили після того, як дітей евакуювали з прифронтового регіону та передали у патронатну сім’ю. Поліція повідомила чоловіку про підозру у грудні 2023 року.

Обвинувачений перебуває під вартою уже понад 4 місяці. Максимальне покарання, яке йому загрожує – це довічне позбавлення волі.

Водночас у прокуратурі поки що не коментують долю матері потерпілих дівчат.

Нагадаємо, цьогоріч на Полтавщині засудили чоловіка, який двічі зґвалтував 12-річну дівчинку після знайомства в інтернеті.

А кривдника з Житомирщини, який ґвалтував малолітню доньку, засудили до 15 років за ґратами.