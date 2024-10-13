На Евересті знайшли замерзлий чобіт: він міг належати альпіністу, який зник 100 років тому

Ця знахідка може відповісти на питання, чи вдалося Ірвіну й Мелорі стати першими людьми, які підкорили Еверест.

Добре збережений черевик, який знайшли на Евересті, може стати підказкою до розгадки однієї з найстаріших пригодницьких таємниць в історії дослідження найвищої вершини світу.

Група альпіністів, яка його виявила, має підстави вважати, що чобіт може міститися деякі останки Ендрю Коміна Ірвайна, який зник під час сходження на вершину в 1924 році. Тоді йому було 22 роки, пише The New York Times.

Коричневий шкіряний черевик, що стирчав із льоду, помітили дослідники зі знімальної групи National Geographic. Придивившись, вони помітили шкарпетку з нашивкою, на якій червоними літерами було написано AC Irvine.

У квітні 1924 року містер Ірвайн, талановитий інженер, але недосвідчений альпініст з Біркенгеда (Англія), приєднався до сходження Джорджа Мелорі – британського альпініста, який у 1922 році вже намагався підкорити Еверест і піднявся на понад 8200 метрів над рівнем моря.

Вони прагнули стати першими людьми, які досягнуть самої вершини. Але останній раз їх бачили 8 червня 1924 року на відстані від 250 до 300 метрів від вершини.

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Тіло Джорджа Мелорі знайшли на горі в 1999 році.

"Нога Меллорі була зламана, а плече пошкоджено, що свідчить про те, що причиною його смерті стало падіння", – повідомляли в The New York Times із посиланням на "джерела в колах скелелазіння".

Але жодних слідів тіла Ендрю Коміна Ірвайна тоді не виявили.

Та коли минулого місяця команда кінопродюсерів з National Geographic блукала навколо льодовика, вона натрапила на металевий кисневий баллон з позначкою 1933 року – тоді британська експедиція на Еверест йшла маршрутом, подібним до подорожі 1924 року.

Група вирішила продовжити оглядати навколо і один із альпіністів вигукнув: "О, Боже! Боже мій! Боже мій!" З льоду стирчав шкіряний чобіт.

Той був у чудовому стані: шнурки все ще були протягнуті крізь вушка, а міцні шви зберігали черевик цілим. З верхньої частини черевика видлілася шкарпетка з написом AC Irvine.

Дотримуючись правил, встановлених Китайсько-Тибетською альпіністською асоціацією, які забороняють знімати речі з гори без явного дозволу, члени команди залишили черевик там, де вони його знайшли, і позначили його координати.

Зрештою Асоціація альпінізму забрала звідти черевик, а британське консульство взяло зразок ДНК, щоб спробувати перевірити особу людини, яка його носила.

Ця знахідка може допомогти розгадати одну з найбільших таємниць альпінізму: чи вдалося Ірвіну й Мелорі стати першими людьми, які підкорили Еверест.

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