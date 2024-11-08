На японській горі Фудзі нарешті випав сніг: схили були "голими" рекордно довго

Японський стратовулкан Фудзі, що має висоту 3776 метрів, нарешті зустрів перший сніг після кліматичного "антирекорду".

Вперше за 130 років спостережень на найвищій горі Японії не було снігу наприкінці жовтня, але 6 листопада схили таки побілішали, повідомляє The Japan Times.

Синоптик місцевого метеорологічного управління Ютака Кацута пояснив, що це найпізніша дата появи снігу на Фудзі з 1894 року.

Європейське космічне агентство вже показало знімок засніженої вершини вулкана.

"На горі Фудзі випав перший сніг після одного з найдовших періодів безсніжжя. Фото програми "Коперник" було зроблене 7 листопада, лише через день після того, як сніг був помічений філією Японського метеорологічного агентства в Шідзуоці", – пише ESA Earth Observation.

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Зазвичай сніговий покрив вулкану починає формуватися 2 жовтня, а торік сніг з’явився там 5 жовтня. Але цього року через теплу погоду на Фудзі не було снігопаду навіть наприкінці жовтня.

"Цього літа температура була високою, і ці високі температури протрималися у вересні, стримуючи холодне повітря" – пояснив Ютака Кацута у коментарі The Japan Times.

Японські користувачі соцмереж також діляться світлинами гори goodandbadjapan/X

Нагадаємо, цього літа екстремальні хвилі спеки, спричинені зміною клімату, охопили багато куточків планети, серед яких була й Україна. Європейські науковці заявили, що 2024 рік, схоже, стане найспекотнішим в історії.