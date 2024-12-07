Рятувальники показали снігову казку на горі Піп Іван

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський наступила справжня зима: станом ранок 7 грудня тут морозно та сніжить.

Температура опустилася до -5°С. Фото зимової казки опублікували на сторінці Гірські рятувальники Прикарпаття.

"Станом на 9-ту ранку 7 грудня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західний, його швидкість – 5 метрів за секунду. Температура повітря -5°С, падає сніг", – кажуть рятувальники.

Нагадаємо, цьогоріч перший сніг у Карпатах випав 30 вересня. Подекуди навіть сніговий покрив досягав 13 сантиметрів.

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