Рятувальники показали снігову казку на горі Піп Іван
На горі Піп Іван сніжить
ДСНС Франківщини
У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський наступила справжня зима: станом ранок 7 грудня тут морозно та сніжить.
Температура опустилася до -5°С. Фото зимової казки опублікували на сторінці Гірські рятувальники Прикарпаття.
"Станом на 9-ту ранку 7 грудня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західний, його швидкість – 5 метрів за секунду. Температура повітря -5°С, падає сніг", – кажуть рятувальники.
Нагадаємо, цьогоріч перший сніг у Карпатах випав 30 вересня. Подекуди навіть сніговий покрив досягав 13 сантиметрів.
Раніше ми розповідали, як ходити в гори взимку, що зі собою брати та як вберегтися від небезпеки.
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