На Харківщині засудили 59-річного чоловіка, який систематично ґвалтував падчерку та знущався з дружини

Чоловік визнав свою провину лише в побитті дружини

Оновлено 04.12.2024 о 12:26

У Харківському районі чоловік систематично ґвалтував свою 13-річну падчерку та знущався з дружини. За рішенням суду зловмисник отримав 14 років позбавлення волі.

Мешканець Харківщини вчиняв сексуальне насильство протягом 2019 року, тоді йому було 54 років, розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Переважно в стані алкогольного сп’яніння чоловік ґвалтував та вчиняв сексуальні дії щодо своєї падчерки. Зловмисник кривдив дитину в їхньому будинку, коли нікого більше не було вдома, та в гаражі.

Також він знущався зі своєї дружини, яку часто бив і залякував. Зокрема в травні 2019 року між подружжям виник конфлікт, у ході якого жінка отримала травми середньої тяжкості.

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Постраждала не зверталася за допомогою до правоохоронців, оскільки боялася, що чоловік через це її вб’є.

"Щоб підтвердити власні слова, на очах у жінки він зарубав собаку", – додали в прокуратурі.

Зрештою саме матір звернулася до правоохоронців із повідомленням про насильство щодо своєї доньки після того, як дізналася про це, розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі для "УП. Життя".

За його словами, жінка вперше розповіла про інцидент щодо жорстокого поводження з твариною лише в судовому засіданні, тому раніше правоохоронці не відкрили кримінального провадження щодо нього.

У суді чоловік визнав свою провину лише за побиття дружини.

Мешканця Харківщини визнали винним у зґвалтуванні і вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України у редакції від 10.11.2018) та умисному нанесенні тілесного ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України).

Кривдник отримав покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язану з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей на строк трьох років.

Раніше в Києві засудили 42-річного чоловіка, який ввів психотропні речовини та зґвалтував 12-річну дівчинку.

Примітка: текст оновлено. Додано коментар речника Харківської обласної прокуратури.