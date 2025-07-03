На Хмельниччині викрили схему експлуатації пацієнтів психоневрологічного інтернату

Пацієнтів переконували виконувати роботу за цигарки та їжу

На Хмельниччині працівникам психоневрологічного інтернату повідомили про підозру у торгівлі людьми.

Вони передавали пацієнтів місцевим мешканцям для трудової роботи. За це хворим обіцяли цигарки та їжу, а керівництво закладу отримувало гроші.

Про схему експлуатації розповіли в обласній прокуратурі та поліції Хмельниччини.

Правоохоронці з’ясували, що керівниця та медсестра психоневрологічного інтернату передавали двох пацієнтів для примусової роботи місцевим мешканцям. При цьому працівники закладу використовували вразливий стан чоловіків, які мають стійкі психічні розлади.

Хворих змушували працювати "за цигарки і гарне харчування". Пацієнти за межами інтернату виконували роботу на господарствах, полях, складах тощо. При цьому кошти за торгівлю людьми отримувала керівниця та медсестра.

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Так тривало протягом кількох місяців – з березня по червень 2025 року, поки під час чергової передачі пацієнтів поліціянти не викрили зловмисниць.

Двом працівницям інтернату повідомили про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу – передача людей, вчинена з метою експлуатації з використанням вразливого стану, за попередньою змовою.

Керівниці закладу та медсестрі загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіксацією майна.

Нагадаємо, в Миколаєві правоохоронці викрили 61-річного чоловіка, який примушував жебракувати людей з інвалідністю в обмін на їжу.