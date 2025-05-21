На Хмельниччині покарали пару, яка катувала 68-річну жінку за "чаклунство"

У селі Чотирбоки на Хмельниччині засудили 27-річного чоловіка та 35-річну жінку, які катували односелицю через підозри, що та "займається чаклунством".

Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що в червні 2024 року двоє місцевих мешканців у стані алкогольного сп’яніння ввірвалися до будинку потерпілої. Пара звинуватила 68-річну жінку в проведенні чаклунських ритуалів.

Чоловік та жінка били односелицю, душили, погрожували їй убивством та завдали кілька поранень ножем. Кривдники продовжували насильство попри те, що жінка благала їх припинити.

"Ігноруючи благання, чоловік вкотре вдарив її кулаком в обличчя, від чого вона втратила свідомість", – розповідали правоохоронці.

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Непритомну жінку пара винесла на вулицю та поклала в багажник, аби вивезти в лісосмугу. Однак кривдникам не вдалося реалізувати свої плани – їм перешкодили поліціянти, яких встигла викликати потерпіла, коли пара виламувала двері до її будинку.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Суд визнав винними чоловіка та жінку в чотирьох кримінальних правопорушеннях, передбачених:

частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу – катування;

частиною 1 статті 129 – погроза вбивством;

частиною 2 статті 146 – незаконне викрадення людини;

частиною 1 статті 162 – порушення недоторканості житла.

Чоловікові обрали покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років та шість місяців, а його спільниці – п’ять років ув’язнення з іспитовим строком на два роки.

Раніше правоохоронці розпочали розслідування щодо підлітків, які побили 18-річного юнака з інвалідністю і зняли це на відео.