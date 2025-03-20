На Львівщині підлітки побили хлопця, який має інвалідність: поліція розслідує хуліганство

Оновлено о 15:44

У Трускавці група підлітків побила 18-річного юнака, який має інвалідність. Діти зафільмували свій напад на відео і виклали його в соцмережі.

Правоохоронці виявили ролик із побиттям під час моніторингу соціальних мереж і розслідують випадок як хуліганство, розповіли в Головному управлінні поліції Львівської області.

Ймовірно, йдеться про відео, на якому дівчина утримує за руки хлопця, поки інші підлітки завдають йому ударів руками та ногами.

Згодом один із присутніх хлопців стягує штани з постраждалого, який намагається вирватися та кричить. Це викликає в присутніх сміх.

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"Знімай-знімай, фоткай, скинеш то все мені", – чути голос однієї з дівчат.

Поліціянти з'ясували, що напад трапився ввечері 19 березня. До інциденту причетні четверо дівчат і хлопець віком від 11 до 14 років.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 296 Кримінального кодексу – хуліганство. Нападникам загрожує до чотирьох років ув'язнення.

"Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події та особи усіх учасників", – додали в поліції.

Нагадаємо, хвиля випадків насильства підлітків розпочалася в січні цього року, коли в Білій Церкві група підлітків напала на 12-річну дівчинку. Тоді правоохоронці почали розслідувати завдання їй легких тілесних ушкоджень, але згодом справу перекваліфікували на катування.

Поліціянти встановили десятьох причетних до злочину – ними виявилися школярі віком від 10 до 16 років. Одному з них повідомили про підозру та помістили під варту.

Адвокати пояснили, що деякі учасники побиття не отримають підозр через неповнолітній чи малолітній вік. До них суд може застосувати заходи виховного характеру, а на їхніх батьків можуть покарати за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

Згодом схожий інцидент трапився на Миколаївщині, де група дівчат побила однолітку. Крім того, в області розпочали провадження через напад дітей віком від 12 до 14 років на 50-річного чоловіка.

Декілька випадків фізичного насильства з боку школярів щодо їхніх однолітків трапилися в Києві. У двох випадках прокуратура клопотала про застосування заходів виховного характеру.

На початку березня в Білій Церкві правоохоронці розпочали перевірку через побиття 16-річним юнаком своєї однолітки. Поліціянти встановили, що напад трапився наприкінці 2024 року.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію про час нападу та його учасників.