На "Київпрайді" між військовим і поліцейським розгорівся конфлікт: відкрито кримінальне провадження

Щодо інциденту між військовим та поліцейським розпочали розслідування

У столиці під час "Київпрайду" сталась сутичка між військовослужбовцем та поліцейським.

У поліції Києва заявили, що військовий вдарив правоохоронця протезом, через що відкрито кримінальне провадження.

"Київпрайд" – це захід на підтримку ЛГБТК+ спільноти. 7 червня у його межах організували лекторій на Михайлівській площі.

Надвечір цього дня у соцмережах почали поширювати інформацію про те, що під час заходу військовому начебто "зламали протез". Йшлося про те, що поліція затримала "хлопця з протезом", і що у ході затримання йому начебто пошкодили штучну кінцівку.

"Рівень абсурду… затримувати хлопця з протезом", – йдеться у публікації, що ширилася соцмережами.

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Скріншот сторіз, на якій йшлося про затримання військового Скріншот/Instagram bhdnstnk

Згодом у поліції спростували цю інформацію. Поліцейські запевняють, що військовий використовував протез, аби ударити правоохоронця.

"Військовослужбовець під час штовханини ударив протезом по голові працівника поліції, спричинивши останньому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забійної рани", – повідомили у поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом насильства щодо правоохоронця (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України). Максимально санкція статті передбачає п’ять років ув’язнення.

Окрім цього, поліція повідомила, що також на "Київпрайді" склали адмінпротоколи на групу молодиків, які "були радикально налаштовані до заходу".

"Перед початком зібрання до визначеного місця намагалась пройти група осіб, радикально налаштованих до заходу, які відмовились на вимогу правоохоронців пройти поверхневу перевірку та влаштували сутичку із працівниками поліції", – повідомили правоохоронці.

Їх затримали та доправили до управління поліції, щоб провести перевірку. У хлопців знайшли димові шашки та балончики дратівливої дії. На них склали два адмінпротоколи: за дрібне хуліганство (ст. 173) та непокору розпорядженню поліцейського (ст. 185).

Балончик "Терен", вилучений у молодиків Поліція Києва

Нагадаємо, напередодні організатори "Київпрайду" повідомляли, що їм довелося перенести місце проведення лекторію через "погрози агресивно налаштованих осіб" та загрозу теракту.

Лекторій – це частина програми, запланованої у межах цьогорічного прайд-місяця. 14 червня у Києві запланований Марш рівності, маршрут якого наразі погоджують з владою та поліцією.

Фокусом цьогорічного прайд-місяця називають посилення євроінтеграційного курсу України. Заходи проходять під офіційним девізом Європейського Союзу "Єдність у різноманітті".