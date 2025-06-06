На Київщині діти знущалися з кота та знімали це на відео: поліція розслідує інцидент

У Білоцерківському районі на Київщині правоохоронці виявили факт жорстокого поводження з твариною. Діти знущалися з кота та знімали процес на відео.

Правоохоронці виявили запис під час моніторингу соціальних мереж, повідомляє поліція Київської області.

Як розповіли поліцейські, одна малолітня дівчинка кидала кота в кущі. Водночас інша дитина знімала цей процес на телефон, а третя – спостерігала за тим, що відбувається.

Наразі повідомлень до поліції з цього приводу не надходило. Правоохоронці проводять перевірку, встановлюють учасників та можливих свідків події.

Якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною, не проходьте повз, зробіть зауваження кривднику та зупиніть його (якщо є можливість).

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Також можна зателефонувати на лінію "102", радять правоохоронці. З метою забезпечення повноти доказів до приїзду поліції зафіксуйте контактні дані свідків інциденту, а також зробіть фото чи запишіть відео.

Нагадаємо, нещодавно у на Івано-Франківщині підлітки викинули кота з третього поверху, а на Закарпатті побили прив’язаного собаку палицею. Обидва випадки розслідує поліція.