Побиття юнака з інвалідністю на Львівщині: одній з організаторок нападу оголосили про підозру

Одній з організаторок побиття хлопця з інвалідністю повідомили про підозру

14-річній мешканці Львівщини, яка була однією із організаторок побиття 18-річного хлопця з інвалідністю, оголосили про підозру в учиненні хуліганства.

Наразі вирішується питання щодо застосування примусових виховних заходів щодо інших учасників, котрі не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, інцидент трапився ввечері 18 березня у Трускавці, що на Львівщині. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили ролик із побиттям юнака, який має інвалідність.

Ймовірно, йдеться про відео, на якому дівчина тримає хлопця за руки, поки інші підлітки завдають йому ударів руками та ногами. Згодом інший хлопець стягує штани з постраждалого. Потерпілий намагався вирватися та кричав. Така реакція викликала у присутніх сміх.

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За цим фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановили осіб, які вчинили напад на потерпілого.

Ними виявилися четверо дівчат і хлопець – усі вони віком від 11 до 14 років.

"Діючи умисно, з винятковим цинізмом, з метою знущання над людиною, яка перебуває в безпорадному стані, бажаючи самоствердитись за рахунок його публічного приниження, демонструючи свою фізичну перевагу та зверхність, фігуранти публічно насміхались та били хлопця, при цьому фіксуючи свою протиправну діяльність на мобільний телефон", – стверджують у прокуратурі.

Одній із організаторок нападу, яка досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, повідомили про підозру у вчиненні хуліганства (частина 1 статті 296 Кримінального кодексу України).

Щодо інших учасників конфлікту, які не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, можуть застосувати примусові заходи виховного характеру.

Раніше ми розповідали, що у Києві група підлітків побила юнака та зняла це на відео.